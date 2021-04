Formula 1, Gp Emilia Romagna 2021/ Larini: “Verstappen pare da Mondiale!” (esclusiva)

Un Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 di Formula 1 che promette grandi cose quello che si svolgerà domenica 18 aprile sul circuito di Imola. Nella seconda prova del mondiale Formula 1, magari sarà nuovo duello tra Hamilton e Verstappen, che già ha animato la prova in Bahrain solo pochi giorni fa: o magari una gara in cui la Ferrari possa puntare almeno al podio. Di certo ne potremo vederne delle belle a Imola per un Mondiale che promette grandi emozioni a differenza degli anni scorsi. Pare infatti che il dominio della Mercedes possa finalmente essere messo in discussione per una stagione della Formula 1 finalmente al cardiopalma… Per presentare il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 di Formula 1 abbiamo sentito Nicola Larini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio dell’Emilia Romagna? Le scorse edizioni non è stato molto emozionante, mi aspetto invece un Gran Premio quest’anno con una gara veramente combattuta.

E’ già duello Hamilton – Verstappen per il Mondiale? Diciamo che Verstappen quest’anno ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà Hamilton. E’ vero che Hamilton non ti perdona quando sbagli ma Verstappen mi sembra proprio in da mondiale quest’anno. Sarà una bella lotta tra lui e Hamilton per una stagione che finalmente si spera molto bella e interessante,

Come vede il ruolo di Bottas questa stagione? E’ un Bottas che mi sembra un po’ moscio, non un Bottas certamente da primato. Un po’ un punto interrogativo.

La Ferrari potrebbe fare una grande gara a Imola? E’ quello che in realtà potrebbe succedere a Imola, non dico per vincere, quantomeno per una gara molto importante, da podio.

Cosa manca alla “rossa” per essere da mondiale? No non è una Ferrari da mondiale, gli mancano almeno cinquanta cavalli…

Su quali altri team e piloti punta a Imola? Ogni volta ci potrà essere una sorpresa questa stagione come del resto succede sempre in Formula 1. Credo che a Imola possa fare molto bene il compagno di squadra di Verstappen che è molto bravo. Sergio Perez potrebbe fare una grande gara!

Chi vincerà il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Punto su Max Verstappen.

(Franco Vittadini)



