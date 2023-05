Formula 1, Gp Emilia Romagna cancellato?/ Allerta meteo rossa: gara Imola a rischio

FORMULA 1, GP EMILIA ROMAGNA CANCELLATO?

Il Gp Emilia Romagna 2023 di Formula 1 potrebbe non essere disputato e venire cancellato: il problema risiede ovviamente nell’allerta meteo che la regione in questione ha diramato per i giorni di martedì 16 (cioè oggi) e mercoledì 17 maggio. Stato di allerta rossa: piogge, fiumi in piena che rischiano di esondare.

Diretta Formula 1/ Verstappen ha vinto il Gp di Miami davanti a Pèrez! E la Ferrari?

Questo il quadro della situazione, e per di più bisogna dire che già due settimane fa questa zona d’Italia è stata colpita da un’emergenza meteo, cosa che chiaramente rende ancora più complicata l’eventuale gestione della cosa. A Imola dunque si potrebbe non correre: per dirla tutta la situazione, almeno così pare, potrebbe già migliorare nella giornata di giovedì 18 maggio.

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Miami 2023

LA SITUAZIONE A IMOLA

Tenuto conto che in pista la Formula 1 inizierebbe le danze venerdì, il regolare svolgimento del Gp Emilia Romagna potrebbe essere garantito. Tuttavia, al momento è tutt’altro che detto: Marco Panieri, sindaco di Imola, ha già provveduto a sospendere qualunque tipo di attività sportiva nelle giornate di oggi e domani, con ordinanza che è stata emessa domenica.

Dunque, la Formula 1 per questo fine settimana è appesa a un filo: la situazione andrà monitorata giorno per giorno e non è detto appunto che si riesca a correre il Gp Emilia Romagna 2023 che, ricordiamo, è il sesto appuntamento di un Mondiale fino a oggi dominato da Max Verstappen e soprattutto dalla Red Bull.

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Miami video streaming: pole position per Pérez!

© RIPRODUZIONE RISERVATA