Formula 1/ Gp Gran Bretagna 2020 Minardi: “Sarà dominio Mercedes” (esclusiva)

Nuovo appuntamento con la Formula 1: questo fine settimana il mondiale farà tappa sullo storico tracciato di Silverstone col Gran Premio di Gran Bretagna 2020, appuntamento imprescindibile di ogni stagione. Protagonista annunciato ovviamente, specie dopo le magie compiute a Budapest poco fa non può che essere il padrone di casa Lewis Hamilton, come pure le Mercedes, che si sono rivelate imprendibili in questo avvio della stagione iridata. Primo rivale dell’inglese sarà naturalmente il compagno di squadra Valtteri Bottas, vincitore in Austria, ma pure spera di poter dare fastidio il pilota RedBull Max Verstappen. Osservate speciali ovviamente anche in questo fine settimana saranno le Ferrari, investite da una nera crisi, da cui non sarà facile uscirne a breve. Per presentare il Gran Premio di Gran Bretagna 2020 di Formula 1 abbiamo sentito Giancarlo Minardi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Gran Bretagna? Dovrebbe ricalcare il solito cliché degli ultimi Gran Premi con la Mercedes protagonista assoluta qui a Silverstone.

Mercedes e Hamilton ancora protagonisti quindi? E in effetti potrebbe essere questo l’esito della gara, con Hamilton probabile vincitore in Inghilterra.

Per Bottas ruolo di seconda guida durante il Mondiale… Cosa può fare poi Bottas se non la seconda guida alla Mercedes. E’ il ruolo migliore che può avere in Formula 1 correndo per la vettura più importante del Mondiale.

Quando vedremo la Red Bull ad alti livelli? Non lo so, difficile dire quando la Red Bull riuscirà a risolvere il distacco che ha dalla Mercedes, una cosa non facile in ogni caso.

Come si risolverà la crisi Ferrari? E’ una domanda difficile a cui non so rispondere e se lo sapessi lo farei. Posso solo dire che bisognerà che tutti lavorino al massimo per risolvere i problemi della Ferrari per farla tornare competitiva.

Chi vincerà il Gran Premio di Gran Bretagna? Dovrebbe essere un dominio Mercedes con Hamilton e Bottas pronti a contendersi il successo a Silverstone.

Mugello – Imola, la Formula 1 2020 parla italiano… E’ una grande cosa per il motorsport italiano. Avremo tre Gran Premi in Formula 1. Monza, Imola che tornerà dopo 16 anni e il Mugello dove la Formula 1 arriverà per la prima volta. Se a questo si aggiunge il fatto che ci sono due circuiti come Vallelunga e Misano omologati per le prove si comprende il buon momento del motosport italiano.

(Franco Vittadini)



