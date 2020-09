Formula 1, Gp Italia 2020/ Modena: “Nessun miracolo Ferrari a Monza” (esclusiva)

Torna la Formula 1 con il Gran Premio d’Italia 2020 all’Autodromo di Monza, uno degli appuntamenti più attesi per tutti gli appassionati. Qui il protagonista più atteso nonchè favorito per eccellenza al trionfo non può che essere Lewis Hamilton, davvero imprendibile su Mercedes e vincitore anche a Spa solo pochi giorni fa: eppure i riflettori ancora una volta sono tutti per le Ferrari. Che visto i pessimi risultati raccolti finora è sommersa dalle critiche e pure si avvicina alla prima tappa “di casa” con umore ben mesto. La Rossa sta attraversando certo un momento dei più neri della sua storia (di certo nell’era turboibrida) ed è con animo pesante che torna in pista questo fine settimana, di solita una delle più liete per il Cavallino (di certo lo è stato nel 2019, con il successo di Leclerc). Per presentare il Gran Premio d’Italia 2020 abbiamo sentito Stefano Modena: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio d’Italia? Vedo la Mercedes e Hamilton favoriti. Non dovrebbero esserci problemi per la macchina tedesca.

Hamilton ormai ad un passo dal Mondiale… Credo proprio che Hamilton sia ormai ad un passo dal Mondiale, si stia sempre più avvicinando al titolo.

Verstappen sempre più competitivo, ci si potrà attendere grandi cose dalla Red Bull? A Monza che è pista non adatta alla Red Bull non credo, anche se poi il caso di Silvestone dove la macchina austriaca aveva vinto potrebbe smentire tutto. Penso però piuttosto che i prossimi Gran Premi Verstappen possa correre molto bene.

Per la Ferrari è crisi nera, cosa potrebbe succedere? E’ veramente un momento molto negativo e non è colpa certo di Leclerc e Vettel. Non capisco poi perchè il management della Ferrari non intervenga per cambiare le cose, lasci tutto uguale dentro la macchina di Maranello. E la Ferrari di anno in anno peggiora, dai tempi in cui Vettel rischiava di vincere il titolo alla situazione attuale in cui la rossa ha fatto le stesse prestazioni in Belgio dell’Alfa Romeo e della Haas!

Cosa bisognerebbe fare? Magari intervenire proprio sull’area tecnica della rossa, fare delle scelte importanti per migliorare i risultati. Anche se poi è difficile giudicare. Bisognerebbe essere dentro la Ferrari per conoscere meglio i problemi della macchina di Maranello.

Non potrebbe esserci un miracolo della rossa a Monza… No non credo proprio in una situazione del genere che questa cosa possa verificarsi.

Ricciardo potrebbe andare anche sul podio con la sua Renault? In effetti la Renault stagione per stagione ha fatto sempre dei miglioramenti progressivi importanti. Una cosa positiva anche rispetto alla Ferrari. E lo stesso Ricciardo potrebbe veramente andare sul podio a Monza.

Chi vincerà il Gran Premio d’Italia? Vedo un duello tra Hamilton, Bottas che potrebbe dire la sua e Verstappen.

Quanto manca il pubblico alla Formula 1… E’ una cosa che dobbiamo accettare come anche il fatto che Monza rispetta la situazione che stiamo vivendo per il Covid. C’è da dire però che al Mugello dovrebbero esserci 3000 spettatori, un miglioramento quantomeno parziale in Formula 1.

(Franco Vittadini)



