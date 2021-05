Formula 1, Gp Monaco 2021/ Modena: “Gara aperta, se vincesse Ricciardo..” (esclusiva)

Questo fine settimana la Formula 1 fa tappa a Montecarlo, per un Gran Premio di Monaco 2021 che sulla carta potrebbe darci molte sorprese. Persa la scorsa edizione causa covid, siamo davvero impazienti di tornare sulle strade del Principato, dove ovviamente i riflettori saranno puntati su Lewis Hamilton e Max Verstappen, il cui duello sta animando questo inizio di Mondiale. Pure i due non saranno i soli protagonisti, già da questo giovedi: grandi cose le attendiamo dalle Ferrari di Carlos Sainz e del padrone di casa Charles Leclerc, ma pure dalle McLaren e non solo. Per presentare il Gran Premio di Monaco 2021 abbiamo sentito Stefano Modena: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Monaco? Dovrebbe essere una gara molto competitiva, molto interessante, molto combattuta come è nelle tradizioni di un circuito particolare come quello di Montecarlo.

Quali i team favoriti? La Mercedes, la Red Bull, la Ferrari e la McLaren che vedo superiori rispetto agli altri.

Ma la Mercedes in ogni caso sembra in questo Mondiale sempre avere qualcosa in più… Sarà una sfida tra Hamilton e Verstappen per il Mondiale, un duello tra loro due.

La pista di Montecarlo, l’ambiente, l’atmosfera del Principato di Monaco un fascino sempre speciale, cosa conta primo di tutto… Certo si respira sempre un fascino, un’atmosfera tutta speciale. Il Gran Premio di Monaco non è una gara come tutte le altre. E a Montecarlo per quanto riguarda proprio la gara, la guida è la prima cosa in un tracciato così particolare dove contano anche le caratteristiche dei piloti.

Ferrari da podio a Montecarlo? Perchè no ultimamente ha migliorato nelle qualifiche. Poi conta molto la griglia di partenza. Bisogna partire davanti a Montecarlo per un’ottima gara e la Ferrari avrà la possibilità di fare tutto questo.

Quali altri team potrebbero fare bene? Per dare fastidio alla Mercedes e alla Red Bull proprio la Ferrari e la Mc Laren. Dopo vedo la Renault.

Chi vincerà il Gran Premio di Monaco? Sarei contento che vincesse Ricciardo, un pilota simpatico, sempre sorridente che affronta sempre la Formula 1 con l’atteggiamento giusto, ideale.

Ci può parlare invece del suo terzo posto qui a Montecarlo… Era il 7 maggio 1989 arrivai terzo con la Brabham, dopo una gara d’attesa. Dietro a Senna e Prost per un podio certamente di lusso. Una grande soddisfazione anche se non vinsi per una gara che ricordo ancora adesso….

(Franco Vittadini)



