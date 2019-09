Formula 1/ Gp Russia 2019, Minardi: sarà duello Ferrari-Mercedes! (esclusiva)

E’una Ferrari travolgente quella vista in questi ultimi Gran premi di Formula 1: la rossa infatti ha saputo prima affermarsi con Leclerc a Spa e Monza e poi a trovare una mirabile doppietta nella notte di Singapore: ci attende un altro grande exploit questo fine settimana al Gp di Russia 2019, sulla pista di Sochi?. Di certo sulla pista russa assisteremo anche in questo weekend della Formula 1 ad un appassionante duello tra la Ferrari e la Mercedes, dove pure la Red Bull di Verstappen proverà a dire la sua. Per presentare il Gp di Russia 2019 di Formula 1 a Sochi, abbiamo sentito Giovanni Minardi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Russia? Sarà una bella gara, un duello Ferrari-Mercedes con la Ferrari che dopo le tre vittorie consecutive potrebbe confermarsi di nuovo sul gradino più alto del podio.

La Ferrari ormai non si ferma più, cosa è cambiato nella rossa? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro, semplicemente avranno messo a posto alcune cose della macchina per ritornare a essere così forti!

E’ la strategia di corsa un altro segreto vincente della Ferrari? La strategia è sicuramente importante ma è il potenziale della Ferrari che è migliorato, è tornato ad essere molto competitivo.

Leclerc o Vettel: chi vede meglio meglio a Sochi? Vedo meglio Leclerc che meritava di vincere anche a Singapore. Lo vedo più in palla di Vettel!

Mercedes un po’ in disarmo: è un momento di crisi per la monoposto tedesca? Credo che sia la Ferrari che sia migliorata e sia più competitiva in questo momento della Mercedes.

Anche Hamilton sembra aver perso un po’ della sua solita grinta… No assolutamente no, Hamilton è il solito pilota grintoso di sempre. Il Mondiale poi non gli sfuggirà di certo, ha troppi punti di vantaggio sui suoi diretti avversari.

Cosa si aspetta invece da Verstappen e dalla Red Bull a Sochi? Verstappen se la può sempre giocare, il motore della Red Bull è anche migliorato. La monoposto austriaca potrà lottare per il successo a Sochi.

Quali sono le caratteristiche tecniche del Gran Premio di Russia. Ci sono due curve molto pericolose dove potrebbero esserci degli incidenti anche in prova. Bisognerà che i piloti stiano molto attenti. Il circuito poi è veloce, adatto sia alla Mercedes che alla Ferrari, un circuito simile a quello di Singapore con la rossa che potrebbe confermarsi al vertice qui a Sochi.

