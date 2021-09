Formula 1, Gp Russia 2021/ Minardi: “Redbull e Mercedes favorite ma..” (esclusiva)

Si accenderà oggi il fine settimana dedicato al Gran premio di Russia 2021 della Formula 1, dove ancora una volta saranno Lewis Hamilton e Max Verstappen i protagonisti annunciati. Dopo anche l’ultimo incidente occorso a Monza, la rivalità tra i due è al massimo: la classifica del mondiale della F1 li vede davvero vicinissimi e sicuramente ci attendiamo grandi scintille da parte di entrambi. Pure al solito non saranno i soli nomi da tenere d’occhio in questo fine settimana: Ferrari e McLaren daranno sicuramente il massimo come anche le altre scuderie. Per presentare il Gran Premio di Russia 2021 della Formula 1 abbiamo sentito Giancarlo Minardi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Russia? Speriamo che sia una bella gara pulita, leale tra Hamilton e Verstappen senza nessun problema. Che tutti i due piloti possano ragionare e non dare adito a azioni di gara sconsiderate.

Si attende qualche altra diatriba quindi dopo Monza tra Hamilton e Verstappen? Spero di no ovviamente anche se devo dire che la colpa dell’incidente di Monza è da attribuire a Verstappen.

E’ giusto che si stato penalizzato Verstappen dopo quello che è successo a Monza… E’ lui che ha provocato l’incidente, è lui l’autore della collisione con Hamilton.

A chi si addice di più la pista di Sochi? Vedremo poi se sarà la Mercedes o la Red Bull a trovarsi meglio anche se la temperatura, la condizione delle gomme potrebbero essere decisive.

Come vede in particolare la Ferrari? Poco da dire sulla Ferrari che potrà ambire solo a un buon Gran Premio in Russia e che deve ormai concentrarsi sulla stagione 2022.

Come giudica la stagione di Giovinazzi? Buona e io confermerei Giovinazzi anche per la prossima stagione al di là delle decisioni che si potrebbero prendere in futuro. Per un team quello dell’Alfa Romeo Racing che magari non è sempre stato perfetto in fatto di strategia e affidabilità quest’anno.

La McLaren può prendere il terzo posto nella classifica costruttori a fine campionato? Ormai non c’è alcun dubbio la McLaren è avviata a prendere il terzo posto nella classifica costruttori

Chi vincerà il Gran Premio di Russia? Difficile dirlo perchè se è vero che Mercedes e Red Bull sono le favorite è anche vero che in diversi Gran Premi alcuni team e alcuni piloti hanno avuto la meglio alla fine come la Renault, la McLaren.

(Franco Vittadini)



