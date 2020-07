Formula 1, Gp Stiria 2020/ Larini: “Hamilton si riscatterà a Zeltweg” (esclusiva)

Si torna in Austria per disputare il Gran premio di Stiria 2020, seconda prova del mondiale 2020 della Formula 1, che pure verrà disputato sempre sul Redbull Ring, dove solo settimana scorsa, quando abbiamo assistito alla bella vittoria di Valtteri Bottas. Proprio il pilota della Mercedes ovviamente punterà a una magica doppietta qui a Zeltweg in questo fine settimana, ma la concorrenza sarà ampia: dal campione del mondo in carica e compagno di squadra Lewis Hamilton, fino a Max Verstappen, che nel Gp di casa della sua scuderia deve vendicare lo 0 rimediato qui solo pochi giorni fa. Ma non solo: non mancheranno le Ferrari, anche se in piena crisi, come pure McLaren e Racing Point, le vere sorprese di questo avvio della stagione 2020 della Formula 1. Per presentare questo Gp di Stiria 2020, seconda gara del Mondiale 2020 della Formula 1 abbiamo sentito Nicola Larini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Bottas subito primo al Red Bull Ring: potrebbe essere lui la vera alternativa a Hamilton? Sarebbe anche una bella cosa avere finalmente due piloti in lotta per il Mondiale dopo tanto tempo, darebbe interesse al Mondiale. Due piloti che corrono anche per la stessa scuderia, un motivo in più di interesse per la conquista del titolo.

Ci sarà la reazione di Hamilton in questo Gp di Stiria? Credo proprio di sì perchè non può aver digerito tanto il quarto posto qui in Austria. Sappiamo tutti che Hamilton in questi casi si arrabbia molto e vuole fare cose importanti, il Gran Premio successivo. Hamilton vorrà correre alla grande, vorrà sicuramente vincere…

Leclerc subito alla grande: è il suo anno per il Mondiale? No lo escludo subito, Leclerc con la Ferrari non vincerà questo Mondiale 2020.

Polemica Vettel – Binotto, chi ha ragione? Ormai continuano a litigare e non c’è proprio più nessuna sintonia tra i due. Non mi meraviglierei che prima della fine dell’anno Vettel fosse allontanato dalla Ferrari.

Red Bull deludenti sulla pista di casa: solo un episodio o c’è qualcosa che non va? No, credo che si sia trattato solo di un episodio, non sia successo niente di particolare. La Red Bull si rifarà presto.

Pensa che Norris potrà ripetersi questa volta dopo il bellissimo terzo posto? Sarà molto difficile che questa cosa avvenga. Se lo farà tanti complimenti a lui. In ogni caso Norris è ormai tra i piloti più forti della Formula 1.

Chi vincerà questo Gran Premio di Stiria? Credo che Hamilton possa vincere questo Gp.

(Franco Vittadini)



