Formula 1, Gp Stiria 2021/ Minardi: “Verstappen gran favorito!” (esclusiva)

Dopo le emozioni francesi, la Formula 1 fa tappa questo fine settimana al Redbull Ring, per il Gran premio di Stiria 2021, il primo di un doppio appuntamento previsto in terra austriaca. Siamo dunque impazienti di tornare a Zeltweg, sul tracciato di casa della Redbull, dove il suo pilota di punta, Max Verstappen sogna il colpaccio e di allungare ancora in cima alla classifica per il mondiale piloti. Pure l’olandese non sarà l’unico pilota da tenere d’occhio questo fine settimana: attenzione dunque al compagno di squadra Perez in gran spolvero, come ovviamente al campione del mondo Hamilton, in cerca di riscatto: e poi ancora le Ferrari e la McLaren con Norris. Per presentare il Gran Premio di Stiria 2021 di Formula 1 abbiamo sentito Giovanni Minardi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Stiria? Dovrebbe essere un duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen come al solito.

Siamo nella casa della Red Bull un vantaggio per la casa austriaca… In teoria sì, poi bisognerà vedere quello che succederà. Abbiamo visto che nell’ultimo Gran Premio questo poi non è stato così e che per un errore di strategia del team Merceders Hamilton ha pagato un dazio molto alto.

E Max Verstappen sarà il primo candidato al successo… Dovrebbe essere così…

Lewis Hamilton manca di grinta, cosa ha meno di Verstappen questa stagione? Non credo proprio che le cose siano così, perchè quando il suo team gli ha detto di rientrare lui ha detto di no. Ha pagato l’errore di strategia del suo team.

O è la Mercedes meno competitiva della Red Bull… La Mercedes ha sviluppato i suoi progetti sulla macchina per la macchina per il 2022 quando arriveranno i nuovi regolamenti. La Red Bull Honda ha puntato molto per il 2021 per fare dei miglioramenti sulla macchina.

La Ferrari cosa potrà fare, non si vedono ancora livelli stabili di miglioramento della rossa… E’ una Ferrari che come tutti gli altri team ha puntato anche lei sul 2022 quando si potranno vedere qualcosa di più importante. Ora si andrà ad alti e bassi con la possibilità magari con un po’ di fortuna di vincere una, due gare quest’anno.

Miglioramenti che prevede in futuro per Lando Norris e per la McLaren? Una McLaren proiettata anche lei sul 2022, anche se resta molto interessante questa lotta tra la stessa McLaren, l’Alpha Tauri e la l’Alpine Renault.

Chi vincerà il Gran Premio di Stiria? Verstappen possibile vincitore, con Hamilton che si giocherà le sue chances anche lui. Hamilton che ha sempre più esperienza, più strategia rispetto a Verstappen. Verstappen del resto cerca il primo titolo mondiale, ha tanta voglia di vincere. Hamilton che però se vincesse l’ottavo mondiale della sua storia entrerebbe nella leggenda, per un vero record della Formula 1…

Verstappen però è il futuro… Indubbiamente lui e Leclerc sono il futuro, poi dipenderà dalle macchine che avranno per vedere quello che vinceranno. Ma Hamilton ha ancora tanta grinta, tanta voglia di vincere anche lui. Resta sempre il più forte e io sinceramente tifo per lui!

