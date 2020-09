Formula 1, Gp Toscana 2020/ Liuzzi: “Mercedes solite favorite” (esclusiva)

Sarà il millesimo Gran Premio nella storia della Formula 1 per la Ferrari: questo fine settimana si accende il Gran Premio di Toscana 2020, sulla pista del Mugello, che per la prima volta ospiterà una tappa del campionato del mondo. E’ dunque appuntamento storico quello che ci attende questa domenica, a cui però la Ferrari approda con animo veramente pesante. E’ infatti piena crisi in casa del Cavallino rampante dopo anche il pessimo risultato ottenuto a Monza la scorsa settimana ed è difficile che proprio al Mugello arrivi la riscossa per Binotto. Pure su una pista a molti sconosciuta come è il Mugello molto potrebbe accadere, tra i big sempre all’erta e molti volti nuovi impazienti di splendere. Per presentare il Gran Premio di Toscana abbiamo sentito Vitantonio Liuzzi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Toscana Ferrari 1000?

Sarà un bellissimo Gran Premio in un circuito che per la prima volta nella storia della Formula 1 ospiterà una gara.

Mercedes pronta a rifarsi? La vedo favorita al Mugello, la vedo di nuovo protagonista.

Cosa si aspetta invece da Verstappen? No non sottovaluterei la Red Bull pronta fare una gara molto bella…

Per la Ferrari è crisi nera possibili decisioni sorprendenti a livello tecnico… Non mi sembra il momento giusto, non sarebbe neanche l’ideale tra Gran Premio e Gran Premio prendere decisioni importanti, non so a cosa servirebbe. Meglio aspettare a fine stagione.

Il Mugello però è il circuito della rossa: la vedremo di nuovo ai vertici… Ai vertici no, ma sicuramente nelle prime dieci posizioni della classifica finale del Gran Premio.

Ci potrebbero essere altre sorprese come a Monza? Ce ne sono state troppe già a Monza, ritorneremo allo standard normale delle cose.

Quali sono le caratteristiche tecniche del circuito del Mugello? E’ un circuito medio – veloce dove si possono effettuare pochi sorpassi, dove il carico aerodinamico è molto importante. Un circuito quindi favorevole alla Ferrari

Chi vincerà il Gran Premio di Toscana? Vedo favorita la Mercedes.

Millesimo Gran Premio per la Ferrari in Formula 1, un appuntamento importante… Per la Ferrari solo per la Ferrari una ricorrenza importante, per il resto della Formula 1 no. Sarebbe importante che arrivassero i risultati per la macchina di Maranello…

(Franco Vittadini)



