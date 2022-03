Formula 1, Haas licenzia pilota russo Mazepin/ È figlio di miliardario amico di Putin

La Haas, scuderia statunitense di Formula 1 con sede a Banbury, nel Regno Unito, ha licenziato il pilota russo Nikita Mazepin. Il classe ’99, che ha esordito lo scorso anno nella massima categoria di vetture monoposto, è il figlio del miliardario Dmitry Mazepin, che secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe un amico personale del presidente Vladimir Putin. È per questo motivo che sono stati troncati i rapporti anche con lo sponsor Uralkali, azienda esportarice di potassio di proprietà proprio dell’oligarca.

TERZA GUERRA MONDIALE, ULTIME NOTIZIE DIRETTA/ Ucraina: “bombe su corridoi umanitari”

Il team, dunque, in virtù delle ultime vicissitudini relative alla guerra in Ucraina, ha deciso di interrompere gli accordi economici con il proprio partner e di mettere alla porta il compagno di Mick Schumacker: adesso si sta selezionando un sostituto. Una netta presa di posizione da parte della scuderia. La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), da parte sua, aveva deciso che i piloti russi o bielorussi avrebbero potuto partecipare alle gare in programma, seppure sotto bandiera neutrale. Ciò non è stato sufficiente, però, a evitare il licenziamento a Nikita Mazepin.

Inzerilli (Sismi): "Sto con Putin"/ "Russia ha paura, circondata da Paesi ostili"

Formula 1, Haas licenzia pilota russo Mazepin: le motivazioni

La Haas, la scuderia statunitense di Formula 1 che ha licenziato il pilota russo Nikita Mazepin, ha ammesso tuttavia che la presa di posizione non è stata dettata esclusivamente dalla propria ideologia. A parlarne, in un’intervista rilasciata al magazine Kickin’ the Tyres, è stato il numero uno Genè Haas. “C’era molta pressione da parte degli sponsor, che erano contrari al fatto che avessimo un partner e un pilota russo. Siamo qui per correre, non per essere coinvolti nella politica, ma sfortunatamente questa era la situazione. Ci sono state molte critiche sull’invasione dell’Ucraina e tutto ciò stava diventando travolgente. Non potevamo affrontare tutto questo”, ha spiegato.

Alina Kabaeva “Amante di Putin in Svizzera”/ “Con lei anche i loro 4 figli segreti”

Il proprietario della scuderia, da parte sua, ha voluto anche giustificare la reazione al licenziamento del classe ‘99, il quale è rimasto sbigottito. “C’è davvero molta differenza tra la percezione di questa guerra da parte del mondo e da parte dei russi. È incredibile. Loro credono di stare facendo qualcosa di positivo. Quello che noi vediamo, lo vediamo perché abbiamo libertà di parola e d’informazione. I russi non vedono niente”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA