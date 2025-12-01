Kimi Antonelli vittima di insulti e minacce dopo il sorpasso nel GP di Qatar, si scusa anche la Red Bull

Le accuse e gli insulti rivolti a Kimi Antonelli

Nell’ultimo weekend dei motori è andato in scena Gran Premio di Losail in Qatar vinto dal pilota più forte tra quelli in circolazione, l’olandese Max Verstappen che con la sua Red Bull ha preceduto la McLaren dell’australiano Oscar Piastri e la Williams dello spagnolo Carlos Sainz. A fare notizia nei giorni seguenti però è stato più il sorpasso della McLaren di Lando Norris sulla Mercedes di Kimi Antonelli che ha permesso al britannico di mantenere un certo vantaggio in classifica sul campione del Mondo del carica, alla ricerca di un’incredibile rimonta che lo porta al quinto trionfo.

Le polemiche sono nate da diverse accuse che sostenevano che il giovanissimo pilota della Mercedes avrebbe favorito l’avversario permettendogli il sorpasso davanti al rettilineo, a gara conclusa, impedendo così a Verstappen di guadagnare ancora più punti rispetto all’attuale leader del Mondiale. Le polemiche si sono trasformate poi in accuse, insulti e minacce che hanno colpito Antonelli sui suoi profili social da parte dei più accaniti tifosi della Red Bull e del suo pilota, e che lo hanno portato a scegliere di rispondere tramite i suoi canali personali, sostituendo le sue foto profilo con un’immagine completamente nera.

Le scuse della Red Bull a Kimi Antonelli,

Gli insulti e soprattutto le minacce non si sono limitate a Kimi Antonelli ma sono state arrivate fino alla stessa Mercedes che ha già deciso e comunicato che queste verranno segnalate e trasmesse alla FIA, Federazione Internazionale dell’Automobile, che poi potrà decidere come muoversi nei loro confronti. A scatenare le polemiche però erano stati proprio il plenipotenziario di Red Bull Hermut Marko e l’ingegnere di macchina di Verstappen Gianpiero Lambiase che avevano accusato il giovane pilota italiano di essersi fatto da parte volutamente nel momento del sorpasso.

Dopo la risposta di Antonelli e la comunicazione di provvedimenti da parte di Mercedes però la Red Bull stessa ha rilasciato un comunicato nel quale si scusano per i commenti sbagliati fatti nel post gara riguardo il sorpasso di Norris, spiegando anche che dalle immagini televisive si vede nitidamente che il pilota perde il controllo della sua vettura consentendo il sorpasso. Tutta la Red Bull poi si scusa anche che i commenti di alcuni membri della loro scuderia abbiano portato Antonelli a ricevere ogni tipo di abuso online, sempre sbagliato e da condannare.