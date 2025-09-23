Leclerc attacca Hamilton per il mancato scambio di posizioni nel GP di Azerbaijan

Leclerc attacca Hamilton, il commento alla team radio

La stagione di Formula 1 per la scuderia Ferrari è ancora una volta deludente per i tifosi e per i suoi membri visto che neanche l’aggiunta di un campione assoluto come il pilota britannico è riuscita a riportare la rossa a competere per i primi posti nel Mondiale e nei vari Gran Premi. A questo poi va aggiunta una chimica che non sembra essere scattata al massimo tra i due piloti tanto che Leclerc attacca Hamilton dopo il mancato scambio di posizioni nel GP di Azerbaijan a Baku che ha visto il monegasco arrivare al nono posto e il suo compagno ottenere solo una posizione di vantaggio.

Il weekend era stato negativo già nella giornata di qualifiche e probabilmente la corsa di domenica compromessa dalla posizione nella griglia di partenza, ma nel momento del sorpasso della linea del traguardo, quello che dovrebbe essere il primo pilota della rossa, si è lasciato ad un commento polemico sulla decisione del compagno tramite la team radio. Leclerc infatti non ha apprezzato e capito la decisione di Hamilton di non obbedire agli ordini di scuderia e lasciare la posizione più alta in classifica al compagno, messo meglio in classifica, accontentandosi di un ottavo posto.

Leclerc attacca Hamilton, le parole del monegasco dopo la gara

Leclerc attacca Hamilton e giudica la sua mossa “una scelta stupida, non giusta” per poi correggersi e esprimersi in maniera più calma e ragionata nel momento delle dichiarazioni post gara dando in primis le colpe a se stesso per delle qualifiche in cui, a differenza del resto della stagione, non ha fatto sempre il massimo e soprattutto fatto un buon lavoro. A giustificare la difficoltà nei sorpassi c’è poi un problema alla power unit della sua monoposto oltre che una posizione in pista che non li favoriva e che ha spinto il pilota a puntare più sulla difesa che sull’attaccare gli altri.

Infine è tornato sulle parole rivolte nei confronti del compagno Hamilton spiegando come non se la sia presa con lui e che un ottavo posto al posto del nono non avrà davvero un’influenza sul Mondiale, l’unica cosa che potrà fare sarà riguardare al weekend per cercare di migliorare tutti gli errori commessi. La classifica del Gran Premio ha però portato diversi movimenti nel Mondiale Costruttori con la Ferrari che è stata scavalcata dalla Mercedes forte di un secondo posto di George Russell e del quarto di Kimi Antonelli, il nuovo predestinato delle corse.