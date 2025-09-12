Montezemolo critica la gestione della Ferrari in Formula 1 degli ultimi anni e chiede che si torni a vincere un Mondiale

Formula 1: Montezemolo e la critica alle ultime stagioni della Ferrari

Anche quest’anno la stagione di Formula 1 del cavallino non è tra le più positive e questo nonostante la presa di Lewis Hamilton, uno dei più grandi piloti della storia, che i tifosi della rossa speravano potesse far fare il salto di qualità ad una scuderia che da troppi anni non riesce a tornare al trionfo. Sulla situazione della Ferrari si è esposto anche il vecchio numero uno Luca Cordero di Montezemolo che all’anteprima del documentario sulla sua vita, “Luca Seeing Red”, si è detto colpito ed emozionato di vedere ancora immagini bellissime di tutti i tifosi della rossa al GP di Monza, nonostante i risultati degli ultimi anni.

Malattia Igor Protti, come sta? Tumore peggiora/ “L’ospite è arrivato alle vertebre” (12 settembre 2025)

L’ex presidente della Ferrari ha però aggiunto che il cavallino insieme ai suoi tifosi, non possono accontentarsi di questa situazione ma devono chiedere e anche pretendere che una squadra così importante torni a vincere non solo le gare, che comunque mancano, ma un intero Mondiale. Non sempre nella sua carriera Montezemolo è riuscito a portare la Ferrari al successo anzi, per dieci anni la rossa ha perso il campionato all’ultima gara ma almeno era sempre lì in testa alla classifica e a potersi giocare il Mondiale con uno dei suoi piloti, cosa che non succede ormai da anni.

Calciomercato Verona, doppio colpo a centrocampo/ Arrivano gli svincolati Gagliardini e Akpa Akpro

Montezemolo e i problemi della Ferrari in Formula 1

Montezemolo chiede alla Ferrari di fare uno sforzo che permetta alla propria macchina e ai propri piloti di tornare a competere nei prossimi anni, non tanto per loro stessi o per l’importanza del marchio del cavallino ma per rispetto nei confronti di tutti quei tifosi che continuano a seguire le gesta della squadra. Secondo l’ex presidente della rossa poi il problema degli insuccessi degli ultimi anni è la mancanza di un vero leader ai box e in pista e di un un’anima forte e determinata che ha sempre caratterizzato i membri del team della Ferrari e che ha portato numerosi successi.

Mondiale Volley, i 14 convocati del CT De Giorgi/ Difendere il titolo ispirandosi alle azzurre di Velasco

Dopo Monza la Formula 1 proseguirà con il Gran Premio di Azerbaijan in programma il prossimo weekend e la Ferrari si presenterà ancora con zero vittorie per entrambi i suoi piloti e relativamente pochi podi, tutti conquistati dal solo Charles Leclerc che si tiene stretto il suo quinto posto in classifica. La classifica costruttori vede la rossa in una posizione migliore visto che detiene il secondo posto ma la pressione di Mercedes e Red Bull rimane importante e non è detto che il secondo scalino del podio rimanga alla scuderia italiana ancora per molto tempo.