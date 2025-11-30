Formula 1, Norris campione del mondo in Qatar se... vince il GP o guadagna 4 punti su Piastri senza perdere da Verstappen (29 novembre 2025)

Formula 1, Norris campione del mondo in Qatar se… Con i risultati della Sprint di oggi, sabato 29 novembre 2025, abbiamo finalmente il quadro chiaro su cosa serve esattamente al britannico per laurearsi campione nel GP qatariota di questo weekend.

Lando Norris sarebbe il primo pilota dai tempi di Nico Rosberg nel 2016 a laurearsi campione al di fuori del binomio Lewis Hamilton-Max Verstappen che hanno conquistato quattro titoli a testa negli ultimi otto anni. Proprio Hamilton era stato l’ultimo campione in McLaren nel lontano 2008.

Archiviamo un attimo la storia e torniamo al presente: a Lando Norris servirà o vincere direttamente il Gran Premio oppure guadagnare 4 punti sul compagno Oscar Piastri, vincitore della Sprint nel pomeriggio, senza perdere da Max Verstappen.

Formula 1, Norris campione del mondo in Qatar se… Le possibilità che il britannico possa conquistare il Mondiale in linea generale sono altissime. Infatti va ricordato che domani non è l’ultima chance per Lando Norris poiché si tratta della penultima gara del mondiale, appunto al circuito di Losail in Qatar in questa domenica 30 novembre alle ore 17:00 italiane.

L’ultimo appuntamento è per le domenica 7 dicembre alle ore 14:00 ad Abu Dhabi, al circuito di Yas Marina, ma come detto già domani Lando Norris potrebbe diventare campione del mondo, evitando così altri giorni di snervante attesa.

Per comodità, vi lasciamo di seguito lo specchietto di tutte le combinazioni possibili per vedere Lando Norris campione del mondo già domani, domenica 30 novembre 2025:

Norris vince il Gran Premio

Norris secondo, Verstappen non vince e Piastri quarto o peggio

Norris terzo, Verstappen non va sul podio e Piastri quinto o peggio

Norris quarto, Verstappen non va sul podio e Piastri sesto o peggio

Norris quinto, Verstappen non arriva davanti Norris e Piastri settimo o peggio

Norris sesto, Verstappen non arriva davanti a Norris e Piastri ottavo o peggio

Norris settimo, Verstappen non arriva davanti a Norris e Piastri nono o peggio

Norris ottavo, Verstappen non arriva davanti a Norris e Piastri non fa punti (undicesimo o peggio)

