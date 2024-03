Formula 1, Sainz alla Red Bull?/ Horner: “Non lo escludo, può essere questione di tempo” (oggi 27 marzo 2024)

FORMULA 1, HORNER APRE A SAINZ IN RED BULL

Potrebbe esserci un futuro in Red Bull per Carlos Sainz: meglio, un ritorno, visto che il pilota spagnolo ha già corso per la scuderia di Milton Keynes in Formula 1 anche se all’epoca era al volante di una Toro Rosso. Tra il 2015 e il 2017 ha anche fatto coppia con Max Verstappen – oltre che con Daniil Kvyat e Pierre Gasly – poi è passato in Renault, da lì alla McLaren e quindi alla Ferrari; ora, a partire dal 2025, si potrebbe ricomporre la coppia con il tre volte campione del mondo sempre che lo stesso Verstappen resti in Red Bull, visti gli sviluppi recenti in seno alla casa austriaca e le sue dichiarazioni che lasciavano intendere una possibile separazione.

Intanto però Motorsport.com ha raccolto le dichiarazioni di Christian Horner, che dopo il Gp Australia vinto proprio da Sainz ha parlato di una possibilità che non andrebbe esclusa, aggiungendo che “penso si voglia solo prendere il tempo per decidere”. Sainz in Red Bull? Uno scenario di Formula 1 ampiamente possibile, perché come noto lo spagnolo è rimasto senza contratto per il prossimo anno: la Ferrari ha scelto di affidare la sua seconda monoposto a Lewis Hamilton, naturalmente confermando Charles Leclerc, e dunque per Sainz questa è una stagione anomala. Come ha risposto il diretto interessato? Con un podio in Bahrain e la vittoria in Australia, due settimane dopo essersi fatto togliere l’appendice. Non male…

FUTURO IN RED BULL PER SAINZ?

Quindi la Formula 1 2025 potrebbe presentarci Carlos Sainz alla Red Bull, a fare squadra con Max Verstappen o con un eventuale altro piloti. Del resto non sono troppi gli scenari che riguardano lo spagnolo: al momento si parla di Audi e Aston Martin come alternative alla scuderia campione del mondo, Sainz certamente ha guadagnato uno status che lo rende appetibile alle big ma che, girando il discorso, impone a lui di cercare un team che possa permettergli di lottare concretamente per la vittoria o comunque il podio ad ogni gara. Da questo punto di vista, i numeri dicono che lo spagnolo in Ferrari ha vinto tre gare nel periodo in cui è stato compagno di Leclerc: è un dato di fatto.

Da qui però nascono mille valutazioni: Marca per esempio sta portando avanti da tempo una sorta di campagna a favore del suo connazionale, rimarcando costantemente come Sainz sia più performante di Leclerc, ma anche qualche tifoso della Ferrari ha detto la sua sui social e ha sottolineato che forse il contratto è stato rinnovato al pilota sbagliato. L’altra faccia della medaglia ci dice che il monegasco è stato sfortunato nel pescare giornate o weekend storti nei pochissimi momenti in cui Verstappen ha dovuto sudare o è andato incontro a problemi; qualunque sia il lato scelto, Sainz resta un pilota di grande valore e ce lo sta facendo vedere ampiamente, immaginarlo in Red Bull non è certo impossibile…











