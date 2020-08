Formula 1/ Streaming video Sky Go gara Gp 70° Anniversario Silverstone

La gara della Formula 1 per il Gran Premio 70° Anniversario sul circuito di Silverstone sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il secondo Gran Premio consecutivo sul circuito che ha fatto la storia della Formula 1, il quinto atto del Mondiale che ha un calendario molto diverso dal solito (tra le salienti novità della Formula 1 ai tempi del Coronavirus), la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa sarà visibile solamente in differita. Le emozioni che ci garantirà il leggendario circuito di Silverstone saranno visibili solo per chi è abbonato alla televisione satellitare, che potrà vivere la Formula 1 in tempo reale per la seconda di due gare consecutive in Inghilterra.

FORMULA 1 STREAMING GP 70° ANNIVERSARIO 2020: GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari, il programma di oggi, domenica 9 agosto, non avrà alcun problema di fuso orario nonostante l’ora che separa l’Italia e Silverstone. La partenza della gara del Gran Premio 70° Anniversario Formnula 1 dunque avrà luogo alle ore 15.10 italiane. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend che non è visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp 70° Anniversario Formula 1 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Silverstone solamente in differita a partire dalle ore 19.30, per vivere comunque tutte le emozioni del quinto atto della anomala stagione 2020. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA