Formula 1/ Streaming video Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp Giappone 2019 Suzuka

Alla vigilia del Gp del Giappone 2019, dobbiamo ricordare che le prove libere e quindi Fp1 e Fp2 di Formula 1, primi eventi della prova di Suzuka del Mondiale di F1, saranno trasmesse in diretta tv sulla piattaforma di Sky. Come ormai accade da diverso tempo, la pay tv satellitare si è assicurata i diritti esclusivi per la trasmissione del Mondiale della Formula 1 certo anche il Gp del Giappone 2019 di questo fine settimana non farà eccezione. Tutti gli appuntamenti in pista della Formula 1 saranno quindi visibili al canale dedicato Sky Sport F1 HD, al numero 207 del telecomando del satellitare: sarà poi garantito lo streaming video tramite la ben nota app Sky Go. Va pure detto che come spesso accade, per le prove libere del venerdi, e dunque la Fp1 e Fp2 del Gp del Giappone saranno visibili esclusivamente su Sky: per gli appassionati che non hanno sottoscritto un abbonamento quindi non vi saranno immagini in chiaro e in diretta su quanto sta accadendo in pista a Suzuka.

FORMULA 1 STREAMING GP GIAPPONE 2019: GLI ORARI

Controlliamo ora subito gli orari della Formula 1 per i primi appuntamenti, previsti in questo venerdì per il Gran Premio del Giappone 2019: ovviamente dovremo fare attenzione al forte fuso orario tra Italia e la pista nipponica, per cui in questo fine settimana, gli appassionati della F1 dovranno certo puntare la sveglia molto presto. Ricordiamo dunque che oggi la Fp1 avrà inizio alle ore 3,00 e si chiuderà alle ore 4,30, mentre la Fp2 avrà inizio alle ore 7,00 del mattino italiano e la bandiera a scacchi sventolerà alle ore 8,30. Ad accompagnarci in queste due prime sessioni di prove libere vi sarà la telecronaca di Carlo Vanzini, che ovviamente verrà affiancato una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin e Matteo Bobbi sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Segnaliamo pure che la Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale da dare la sensazione di essere proprio in pista a Suzuka. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio del Giappone 2019 purtroppo ci parlano di sole differite su Tv8 per le sessioni di sabato e domenica di qualifiche e gara. Oggi dunque le due sessioni di prove libere sul circuito di Suzuka saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Di conseguenza, acquisiranno particolare importanza per tutti gli altri appassionati della Formula 1 i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.



