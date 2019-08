Formula 1/ Streaming video Sky Go Prove libere Fp1 e Fp2 Gp Hungaroring 2019

La Formula 1 torna sotto ai riflettori anche in questo venerdi 2 agosto 2019 con le prove libere e quindi Fp1 e Fp2 del Gp di Ungheria 2019, in programma sulla pista dell’Hungaroring: come da tradizione oramai da anni questi appuntamenti saranno visibili solo sulla tv satellitare di Sky. Come è ormai ben noto, Sky si è assicurata i diritti esclusivi per ogni tappa del mondiale della F1 e il banco di prova magiara non fa eccezione: il riferimento anche oggi quindi sarà il canale Sky Sport Formula 1 HD, al numero 207 del telecomando e chiaramente sarà garantito anche lo streaming della formula 1 a tutti gli abbonati tramite la ben nota app Sky Go. Va quindi aggiunto, per giusta conoscenza a tutti gli appassionati del circus di F1, che come accade da parecchio tempo, le sessioni del venerdi e quindi anche le prove libere previste oggi per il Gp di Ungheria 2019 all’Hungaroring, saranno visibili esclusivamente per gli abbonati Sky, mentre in chiaro nei prossimi giorni potremmo assistere a qualifiche e gara, disponibili, sia pure solo in differita al canale Tv8 del digitale terrestre.

STREAMING FORMULA 1 GP UNGHERIA 2019: GLI ORARI

In attesa che i riflettori si accendano in pista all’Hungaroring per questo appassionante Gran premio di Ungheria di formula 1, andiamo a vedere da vicino tutti gli orari e gli appuntamenti per la giornata odierna, dedicata alle prove libere. Il programma in ogni caso non ci riserverà particolari sorprese e gli orari saranno i medesimi di ogni banco di prova del mondiale sul continente europeo, senza pure problemi di fuso orario con l’Italia. Ecco quindi la FP1 avrà inizio alle ore 11.00 sulla pista del Hungaroring, mentre la seconda sessione FP2 avrà inizio alle ore 15.00: gli orari ormai tradizionali della Formula 1 al venerdì. Possiamo inoltre aggiungere che quest’anno su Sky, la telecronaca di tutti gli eventi della Formula 1 e quindi anche delle prime due sessioni di prove libere previste oggi è affidata a Carlo Vanzini, che sarà affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione specie in occasione della gara di domenica. Segnaliamo quindi Marc Gené ai box Ferrari, mentre nel paddock si noterà Mara Sangiorgio: aggiungiamo che la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre toccherà a Matteo Bobbi intervenire dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale da far sembrare allo spettatore di essere al fianco dei piloti in pista. Inoltre, come abbiamo già annunciato prima, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie che riguardano il Gp di Ungheria 2019 sono purtroppo negative per alcuni appassionati, perché le immagini dall’Hungarororing su Tv8 saranno disponibili solo per le sessioni di sabato e domenica di qualifiche e gara. Oggi, come ricordato prima e come di solito accade per le prove libere Fp1 e Fp2 del venerdi, le due sessioni sul circuito magiaro saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.



