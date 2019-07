Formula 1/ Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Silverstone 2019

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 sul circuito di Silverstone saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio di Gran Bretagna, che sarà il decimo del nuovo Mondiale, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 le qualifiche saranno visibili in tempo reale, come finora era successo soltanto a Montecarlo. Sarà anche per questo motivo un sabato da non perdere sul circuito che storicamente è uno dei più gloriosi della Formula 1, dove tutti desiderano vincere per entrare nel mito.

STREAMING FORMULA 1 GP GRAN BRETAGNA 2019: GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari, il programma di oggi, sabato 13 luglio, sarà naturalmente quello classico per i Gran Premi di Formula 1 che si disputano in Europa. L’ora di fuso orario non lascerà il segno, perché tutto avrà inizio a Silverstone un’ora prima: le prove libere FP3 che aprono il sabato avranno inizio alle ore 12.00 italiane, mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 15.00. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo sarà un weekend visibile in chiaro anche in tempo reale, per seguire le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti già alle ore 15.00 da Silverstone, abbonati a Sky oppure no. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.



