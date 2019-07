Formula 1/ Streaming video SkyGo gara Gp Germania 2019 (28 luglio)

Si corre alle ore 15:10, come di consueto, il Gran Premio di Germania 2019 di Formula 1: sul circuito di Hockenheim stiamo dunque per scoprire quello che succederà nella gara che vede partire Lewis Hamilton davanti a tutti con le Ferrari che invece hanno avuto un sabato nero. Come sempre, la gara verrà trasmessa sui due canali della televisione satellitare, vale a dire Sky Sport 1 e Sky Sport F1 che sono disponibili anche in alta definizione e sono presenti al numero 201 e 207 del bouquet. L’emittente detiene l’esclusiva per la stagione 2019 della Formula 1, e dunque con la telecronaca di Carlo Vanzini, il commento tecnico di Marc Gené e tutta la squadra Sky avrete la possibilità di seguire le immagini, con ampio pre-gara e post-gara a tenere compagnia e aggiornare con informazioni utili e interviste in pista, al paddock e a tutti i protagonisti del Gp Germania 2019.

STREAMING FORMULA 1 GP GERMANIA 2019: GLI ORARI

Abbiamo già detto che il Gp Germania 2019 di Formula 1 prenderà il via alle ore 15:10, quando scatterà il giro di formazione e poi avremo la bandiera verde che sventolerà per la partenza della gara; ricordiamo allora che lo streaming sarà garantito grazie al servizio che Sky Go fornisce a tutti i suoi abbonati senza costi aggiuntivi, e che potranno attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. I clienti Sky avranno anche l’ausilio di Sky Q, che permetterà la visione in 4K e dunque con una definizione davvero pazzesca. Non va poi dimenticato l’appuntamento in chiaro con il Gp Germania 2019: se le immagini in tempo reale sono esclusiva di Sky, alle ore 18:00 il canale Tv8 trasmetterà la differita della gara. Attenzione poi alle pagine ufficiali che il circus della Formula 1 mette a disposizione sui social network: in particolare, consigliamo di visitare le pagine Facebook e Twitter per essere sempre aggiornati con le informazioni utili.

