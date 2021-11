Formula 1, Verstappen o Hamilton: chi può vincere Mondiale?/ La classifica dice che…

È in programma quest’oggi alle 15.00 il terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ma chi può vincere il mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton? In attesa della corsa sul circuito di Losail è il momento di dare un occhio alla classifica per scoprire chi è il favorito in questa annata, anche se ancora mancano due GP e tutto può cambiare.

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Qatar: 102^ pole position per Lewis Hamilton!

La classifica attualmente vede Max Verstappen in testa con 332.5 punti, ovvero 14 in più rispetto a Lewis Hamilton, che ne ha 318.5. Una situazione che dunque non permetterà ad uno dei due piloti di conquistare matematicamente il titolo già in occasione della gara di oggi. L’olandese, ad ogni modo, è certamente favorito. Gli basterebbero infatti un primo posto e due secondi posti per diventare campione. All’inglese, invece, per essere sicuro del trionfo servono tre primi posti. Il testa a testa è serrato.

Pronostico Formula 1/ Gp Qatar 2021, Larini: “Sarà spumeggiante” (esclusiva)

Formula 1, Verstappen o Hamilton: chi può vincere Mondiale? Ecco cosa può accadere a Losail

Max Verstappen o Lewis Hamilton, chi può vincere il Mondiale di Formula 1? In molti se lo stanno domandando a poche ore dal GP Qatar sul circuito di Losail, che sarà decisivo proprio per l’assegnazione del titolo. Il sette volte iridato, infatti, punta proprio sulla gara di oggi per mettere a segno la rimonta. Il pilota della Mercedes partirà in prima linea, dato che si è aggiudicato la prima pole chiudendo con un tempo di 1’20”827 davanti al pilota della Red Bull, in ritardo di quasi mezzo secondo. L’olandese, inoltre, attende di scoprire se riceverà una penalità in virtù della doppia bandiera gialla non rispettata durante la fine della sessione. Il secondo posto è dunque a rischio.

Hamilton squalificato: ultimo in Sprint Qualifying/ F1, caso ala: Verstappen multato

L’attesa è dunque alta per scoprire cosa farà Lewis Hamilton quest’oggi: riuscirà a insidiare la vetta della classifica, occupata al momento da Max Verstappen con 14 punti di vantaggio? Le sorti del Mondiale di Formula 1 passano dalla corsa odierna. L’inglese si gioca tutto, con la speranza di avere la possibilità di completare la rimonta il 5 dicembre in Arabia Saudita e il 12 nella gara conclusiva ad Abu Dhabi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA