Formula E, annullato Gp Giacarta 2020/ Coronavirus: cancellata la gara del 6 giugno

E’ caos anche nella Formula E per il dilagare dell’emergenza coronavirus: la federazione ha appena annunciato la cancellazione del Gp di Giacarta 2020, prova del mondiale elettrico prevista per giugno. Dopo l’annullamento delle tappe di Roma e Sanya oltre che quella di Kong Kong (rinviata però questa per motivi di differente natura) ecco che si crea un altro vuoto nel calendario del mondiale e fattore ancor più preoccupante è che si tratta della cancellazione di una gara che originariamente era stata prevista solo per il prossimo 6 giugno, ovvero tra tre mesi. Un lasso di tempo molto lungo, dove certo vi era almeno la speranza che la situazione migliorasse anche a livello globale. Evidentemente per le autorità indonesiane non se la sono sentite di correre rischi a fronte dell’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus, preferendo rinunciare al grande debutto del paese nel calendario della Formula E.

FORMULA E: GARE A PARIGI E SEUL A RISCHIO?

Come prima ricordato però, la cancellazione del Gp di Giacarta di Formula E, non è certo un evento nuovo per il campionato elettrico (come per altri sport, duramente colpiti), che già nei giorni precedenti ha subito non poche defezioni e annullamenti nel proprio calendario per la stagione 2020, che pure finora conta appena 5 prove disputate. Già in precedenza la federazione aveva tolto dal programma le tappe di Roma e Sanya, sempre per l’emergenza coronavirus, e pure in calendario parecchi mesi fa è stata cancellata la gara di Hong Kong, vista la delicata situazione politica interna. Dopo anche la defezione di Giacarta, ecco che rimangono quindi ben in dubbio le prossime tappe di Parigi (il 18 aprile) e Seul (3 maggio): è dunque ben difficile essere ottimisti. La Fia naturalmente è però già all’opera per aggiustare il calendario di questa già tormentata stagione 2020 del mondiale elettrico.

