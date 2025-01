Oggi – ovviamente mercoledì 1 gennaio 2025 – andrà in onda in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20 la commedia drammatica del 1994 dal titolo Forrest Gump: il celebre film è considerato un vero e proprio cult ed è ispirato all’omonimo romanzo best seller scritto da Winston Groom, trasposto al cinema con la regia del noto cineasta Robert Zemeckis – che nel corso della sua carriera ha girato alcuni tra i più grandi lungometraggi della storia cinematografica, come “Ritorno al futuro” (1985), “Chi ha incastrato Roger Rabbit” (1988) e “Cast Away” (2000) -; mentre la colonna sonora ha la firma del compositore statunitense Alan Silvestri, che ha collaborato a lungo con il regista a partire dal già citato “Ritorno al futuro” (1985), fino a “Pinocchio” (2022).

Il primo Natale, Canale 5/ Trama e cast del film diretto da Ficarra e Picone (1 gennaio 2025)

Il protagonista di Forrest Gump è interpretato dalla stella di Hollywood Tom Hanks, che dopo questa esperienza ha lavorato nuovamente con Zemeckis in “Cast Away” (2000), “Pinocchio” (2022) e “Here” (2024); mentre al suo fianco troviamo anche la famosissima attrice Robin Wright – conosciuta dal pubblico per il personaggio di Claire Underwood nella serie tv Netflix “House of Cards – Gli intrighi del potere” -, Gary Sinise, Sally Field, Mykelti Williamson e Haley Joel Osment.

Scrivi sempre con il cuore, Rai 1/ Trama e cast della commedia romantica, oggi 1 gennaio 2025

La trama del film Forrest Gump in onda oggi su Italia 1

La trama di Forrest Gump si apre con quello che sarà poi a tutti gli effetti il finale con il protagonista – appunto, Forrest -, ormai diventato un uomo adulto di circa 40 anni che aspetta serenamente qualcuno seduto alla fermata dell’autobus, distratto da una semplice piuma mossa dal vento che attira la sua attenzione e da il via al racconto al centro della pellicola che ci porterà a scoprire tutta la storia del singola protagonista: Forrest Gump – infatti – narra di quando era appena un bambino e, a causa di alcune difficoltà fisiche ed intellettive, veniva emarginato dai suoi coetanei e considerato diverso dalla comunità.

The Winter Palace, Canale 5/ Trama e cast della commedia principesca Hallmark, oggi 1 gennaio 2025

Un atteggiamento che – quasi naturalmente – lo aveva portato a chiudersi in sé stesso, fino a quando, mentre fuggiva per l’ennesima volta da un gruppo di bulletti, non aveva scoperto il suo talento più grande: la corsa. L’abilità di Forrest Gump spiccherà ben presto anche a scuola – rendendolo un vero e proprio un campione di football – e cambierà completamente la sua vita, permettendogli di eccellere anche durante il suo periodo in Vietnam come militare, così come durante le gare olimpiche come maratoneta.

Forrest Gump – però – nonostante gli enormi successi e la fortuna che riesce ad accumulare, continua a conservare il suo animo infantile, rimanendo un ragazzo estremamente buono che nel corso degli anni finirà per innamorarsi della bella Jenny: un giorno, nonostante tutte le difficoltà, riuscirà anche a coronare il suo sogno di creare una famiglia; ma la sua felicità avrà breve durata e un terribile evento si abbatterà su quest’uomo così speciale.