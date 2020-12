Forrest Gump/ Video, su Italia 1 il film con Tom Hanks (oggi, 30 dicembre 2020)

Forrest Gump vain onda oggi, mercoledì 30 dicembre, su Italia 1 alle ore 21.20. Diretto da Robert Zemeckis nel 1994 ha per protagonista Tom Hanks ed è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Winston Groom del 1986. Il regista Zemeckis ha diretto varie pellicole molto note, quali All’inseguimento della pietra verde (1984), la trilogia di Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988), La morte ti fa bella (1992) e Cast Away (2000). La sceneggiatura è a cura di Eric Roth, che ha ricevuto l’Oscar nel 1995 proprio con questo film per la migliore sceneggiatura non originale. Le musiche sono composte da Alan Silvestri, compositore e direttore d’orchestra statunitense. Nel corso della carriera ha vinto diversi premi, quali tre Grammy Award, due Premi Emmy e due Saturn Award.

Forrest Gump, la trama del film

Forrest Gump spazia lungo un arco temporale di circa trent’anni, raccontando, in parallelo alla storia di Forrest, un ragazzo con uno sviluppo cognitivo inferiore alla media, la storia degli Stati Uniti d’America. Forrest, seduto su una panchina, racconta ai passanti le sue vicissitudini, da quando era piccolo fino al 1982 circa. Nel corso degli anni egli viene a contatto con vari importanti personaggi americani, come Elvis Presley, John F. Kennedy, John Lennon, George Wallace e Richard Nixon. Nonostante il quoziente intellettivo inferiore, Forrest diventerà una stella del football e del ping-pong, prenderà parte alla guerra del Vietnam e a un raduno hippy. Ad accompagnare Forrest nella sua vita ci sono una serie di importanti personaggi, come la madre, la signora Gump (Sally Field), Jenny Curran (Robin Wright), il Tenente Dan Taylor (Gary Sinise) e il compagno nel Vietnam Bubba (Mykelti Williamson).

