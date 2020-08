Forrest Gump/ Video, su Rete 4 il film con Tom Hanks (oggi, 2 agosto 2020)

Forrest Gump va in onda su Rete 4 oggi, 2 agosto, film con protagonista un grande Tom Hanks. Regia perfetta: Paramount Pictures e Wendy Finerman Productions destinano alle cineprese il grande Robert Zemeckis di ‘Ritorno al futuro’, ‘Cast Away’, ‘La morte ti fa bella‘ e tanti successi del cinema americano, mentre il casting vuole assolutamente e a tutti i costi Tom Hancks nel ruolo di protagonista. Al suo fianco incontriamo un attore che Hanks ha voluto personalmente più volte in carriera come comprimario di lusso, Gary Sinise, così come troviamo nel ruolo di Jenny Curran, fidanzata suo malgrado dello strano Gump, l’ottima Robin Wright, tanti film in carriera e anche alcuni Emmy portati in bacheca con la serie televisiva ‘House of Cards – Gli intrighi del potere (House of Cards)’. Madre di Forrest Gump la meravigliosa Sally Field, Oscar come protagonista ne ‘Le stagioni del cuore’.

Forrest Gump, la trama del film

La vicenda inizia nel 1981 in una cittadina dello stato della Georgia, Savannah. Forrest Gump è seduto alla panchina della fermata del bus ed inizia, aprendo una scatola di cioccolatini, a raccontare alle persone che si alternano in attesa dle bus accanto a lui, la sua mirabolante vita. Forrest è sin dalla nascita un bambino particolare, puro, sensibile, ma decisamente strano per i canoni conformisti. La sua vita è segnata dagli incontri e nella assoluta mancanza di consapevolezza degli eventi storici, Forrest prima insegnerà indirettamente ad Elvis Presley come si snodano le gambe (succede perché porta tutori in ferro per le gambe in seguito ad un problema congenito), ma nella sua vita incontrerà anche presidenti, personalità dell’astronautica, campioni olimpici, quasi sempre senza rendersi perfettamente conto di ciò che accade realmente.

Incontrerà anche l’amore, la bella Jenny che si accorgerà definitivamente di lui solamente quando malata, ma pur sempre accolta: amici sin da ragazzini, i due vivranno gli eventi della storia, dall’uomo sulla Luna ai movimenti pacifisti, le droghe, le rivolte, rincontrandosi di volta in volta in situazioni nelle quali Jenny avrà bisogno del delicato Forrest, con limiti cognitivi palesi, ma un cuore da leone e una purezza oramai dimenticata dall’uomo moderno. Questa è la sua forza ed è anche la forza delle bellezza del film.

