“Forse riapriremo centrali a carbone”/ Draghi: “Ma in futuro diversificare fonti gas”

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nell’informativa alla Camera sul conflitto tra Russia e Ucraina, ha asserito che “potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone, per colmare eventuali mancanze nell’immediato. Il Governo è pronto a intervenire per calmierare ulteriormente il prezzo dell’energia, ove questo fosse necessario”. La maggiore preoccupazione, ha spiegato il premier, riguarda il settore energetico, che è già stato colpito dai rincari di questi mesi: circa il 45% del gas che l’Italia importa proviene infatti dalla Russia, in aumento dal 27% rispetto a dieci anni fa. Le vicende di questi giorni dimostrano “l’imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni. Dobbiamo procedere spediti sul fronte della diversificazione, per superare quanto prima la nostra vulnerabilità ed evitare il rischio di crisi future”.

RIFORMA PENSIONI/ L'anno di anzianità da recuperare nella scuola

Il Governo, dal canto suo, monitora in modo costante i flussi di gas, in stretto coordinamento con le istituzioni europee: “Abbiamo riunito diverse volte il Comitato di emergenza gas, per regolamentare e analizzare i dati operativi e gli scenari possibili. Gli stoccaggi italiani beneficiano dell’aver avuto, a inizio inverno, una situazione migliore rispetto a quella di altri Paesi europei, anche grazie alla qualità delle nostre infrastrutture. Gli stoccaggi sono stati poi utilizzati a pieno ritmo e nel mese di febbraio hanno già raggiunto il livello che hanno generalmente a fine marzo. La fine dell’inverno e l’arrivo delle temperature più miti ci permettono di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi, ma dobbiamo intervenire per migliorare ulteriormente la nostra capacità di stoccaggio per i prossimi anni”.

Zelensky vs Draghi/ "Proverò a spostare scadenze guerra per parlargli in orario..."

MARIO DRAGHI: DALLA RIAPERTURA DELLE CENTRALI A CARBONE ALLE FORNITURE ALTERNATIVE

Nel prosieguo del suo intervento, Mario Draghi, oltre a sottolineare la possibile riapertura delle centrali a carbone, ha spiegato che l’Italia è impegnata inoltre a spingere l’Unione Europea nella direzione di meccanismi di stoccaggio comune, che aiutino tutti i Paesi a fronteggiare momenti di riduzione temporanea delle forniture: “Ci auguriamo che questi piani non siano necessari, ma non possiamo farci trovare impreparati. Le misure di emergenza includono una maggiore flessibilità dei consumi di gas, sospensioni nel settore industriale, e regole sui consumi di gas nel settore termoelettrico, dove pure esistono misure di riduzione del carico”.

INFORMATIVA DRAGHI, DIRETTA VIDEO CAMERA SENATO/ Guerra: "Pronti 110 mln per Ucraina"

Per il futuro, la crisi obbliga l’Italia a prestare maggiore attenzione ai rischi geopolitici che pesano sulla politica energetica e a ridurre la vulnerabilità delle forniture: “Ho parlato del gas, ma la risposta più valida nel lungo periodo sta nel procedere spediti, come stiamo facendo, nella direzione di un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili, anche e soprattutto con una maggiore semplificazione delle procedure per l’installazione degli impianti – ha detto Draghi –. Il gas resta essenziale come combustibile di transizione. Dobbiamo rafforzare il corridoio sud, migliorare la nostra capacità di rigassificazione e aumentare la produzione nazionale a scapito delle importazioni. Perché il gas prodotto nel proprio Paese è più gestibile e può essere meno caro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA