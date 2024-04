Forte e Chiara, 2a puntata/ Diretta e ospiti di Chiara Francini: da Mara Venier a Diletta Leotta

Anticipazioni seconda puntata di “Forte e Chiara” dello show di Chiara Francini

Mercoledì 17 aprile, in prima serata, Raiuno trasmette la seconda puntata di “Forte e Chiara”, l’One Woman Show che vede sul palco, come protagonista indiscussa, Chiara Francini. Dopo essere stata la protagonista di tanti film, fiction e spettacoli teatrali, Chiara Francini sfoggia tutto il suo innato e immenso talento in uno show unico in cui la sua vita è al centro di tutto. Attraverso monologhi, aneddoti e ricordi, la Francini ripercorre tutte le tappe della sua vita che l’hanno portata a diventare un’attrice di successo calcando i palchi dei più importanti teatri.

E’ un viaggio unico e meraviglioso quello che la Francini regala al pubblico e lo fa insieme ad alcune persone più importanti della sua vita come i genitori e le amiche di sempre. Ad accompagnarla in questo straordinario viaggio, inoltre, c’è anche l’amatissimo gatto Rollone.

Gli ospiti della seconda puntata di Forte e Chiara

Dopo aver raccontato, nel corso della prima puntata di “Forte e Chiara”, le emozioni e i sogni della mamma durante la gravidanza, dopo aver ricordato la sua prima volta in discoteca in compagnia di un’amica mentre il padre, dopo averle accompagnate, le aspettava fuori dal locale, Chiara Francini, nel corso della seconda puntata dello show “Forte e Chiara”, continuerà a ripercorrere le varie tappe della sua vita. Dal primo bacio alle prime delusioni sentimentali, dal primo fidanzato al primo spettacolo teatrale fino ai vari momenti della sua vita privata che l’attrice ha sempre protetto.

Anche durante la seconda puntata, oltre che sulla presenza dei genitori e delle amiche di sempre, in prima fila per supportarla, Chiara Francini potrà contare sulla presenza di un nutrito numero di ospiti importanti. Nel corso della serata, così, sul palco, per regalare duetti e siparietti vari, si alterneranno Mara Venier, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Rocco Siffredi, Giovanna Botteri, Diletta Leotta e Paola Iezzi.

Come vedere in diretta streaming Forte e Chiara

Dopo il divertimento dei pacchi di Affari tuoi, la prima serata di Raiuno, in questo mercoledì 17 aprile, continuerà con lo show Forte e Chiara che può essere seguito in diretta televisiva a partire dalle 21.30 e, contemporaneamente, in diretta streaming grazie a Raiplay che permette di rivedere anche la prima puntata ma anche i singoli momenti con i vari ospiti.

