Il Festival della canzone italiana nel 2026 non si svolgerà a Sanremo? C'è tensione tra la Rai e il Comune ligure.

Si parla da mesi di una forte tensione tra la Rai e il Comune di Sanremo, infatti si era parlato della possibilità che il famoso Festival della Canzone italiana traslocasse in un’altra città. A quanto pare era uscito anche un bando per l’assegnazione della kermesse, nessuno però a parte la Rai avrebbe presentato un’offerta. Fino a qualche giorno fa sembrava essere una certezza il fatto che il noto evento andasse in onda su Rai Uno da Sanremo almeno fino al 2028, le cose però potrebbero cambiare velocemente.

Ci sarà ancora Carlo Conti, sia nel 2026 che nel 2027, al timone di Sanremo. Ma dove si svolgerà? Il Festival della Canzone Italiana potrebbe abbandonare la Liguria perché la Rai sembra essersi stancata delle condizioni imposte dal comune ligure. Da alcune indiscrezioni è emerso che Viale Mazzini si è già messo in contatto con alcune città come Rimini, Viareggio, Napoli, Torino e Milano. Anche Gianmarco Mazzi, il sottosegretario alla cultura, riferendosi al festival ha fatto sapere che molte cose potrebbero presto cambiare e che ci sarà un’evoluzione.

Il Festival di Sanremo non si svolgerà più in Liguria? La tensione è alle stelle, la Rai corre ai ripari

Stando a quanto ha rivelato il Sole 24 Ore nei giorni scorsi in Rai è stata fatta una riunione sul Festival di Sanremo ed è emerso in rapporto sempre più conflittuale e teso con il Comune ligure. Una delle condizioni che la Rai non tollera riguarda la richiesta dell’1% sugli incassi della pubblicità della kermesse da parte del comune. Quest’ultimo a quanto pare pretende anche che gli sia riconosciuta la titolarità del format e del marchio.

Il Sole 24 Ore ha fatto poi sapere che la Rai avrebbe fatto una telefonata al comune ligure per informarlo del fatto che se le tensioni non cesseranno e non riusciranno a trovare un accordo già dal 2026 la 76esima edizione della kermesse traslocherà in un’altra città e si chiamerà ‘Festival della Canzone Rai‘.

