Forte Village, team vaccinato e nuovo protocollo Covid/ Il piano per un’estate sicura

Estate in sicurezza per il team di Forte Village e i suoi ospiti. Il personale si è recato a Monaco di Baviera per essere vaccinato con Pfizer-BioNTech. Quindi, in vista della riapertura della stagione 2021, il Forte Village ha voluto assicurare una ripartenza all’insegna della massima sicurezza. Già l’anno scorso Forte Village si era distinto sviluppando il protocollo Covid Protection: è stato validato da un comitato tecnico scientifico ed è diventato un case study a livello internazionale. Una garanzia di sicurezza a cui si aggiunge quella di quest’anno, perché la vaccinazione di tutto il team rientra nella promessa agli ospiti di una vacanza unica. Si tratta, dunque, di un atto non solo di intraprendenza imprenditoriale, ma anche di rispetto nei confronti dei tanti ospiti che scelgono di trascorrere le loro vacanze al Forte Village.

DOPO LE RIAPERTURE/ È tempo del turismo "mordi e fuggi" in attesa del green pass Ue

Ora hanno una ulteriore conferma della grande attenzione alla sicurezza sanitaria. Stando a quanto riportato da LaPresse, che ha dato la notizia di questa importante svolta, sono stati organizzati voli internamente dedicati per portare tutto il team del resort a Monaco di Baviera per la vaccinazione.

FORTE VILLAGE, AGGIORNATO PROTOCOLLO ANTI COVID

La partnership è stata resa possibile grazie alla possibilità di accedere all’estero ad un servizio medico dedicato, quindi non si intacca nel quantitativo di vaccini previsti e usati nella campagna vaccinale su larga scala in cui sono coinvolti tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Non va affatto trascurato l’investimento importante che è stato fatto, considerando i mesi di grande incertezza per la pandemia e la crisi economica che ha causato anche per il turismo, ma per Forte Village la salute del proprio personale è prioritaria ed è il presupposto per creare le condizioni ideali per garantire la stessa sicurezza anche agli ospiti. A ciò si aggiunge un investimento di aggiornamento del protocollo Covid Protection. Quest’anno prevede test antigenico nasofaringeo ad elevatissima sensibilità al momento del check in e, laddove necessario, il tampone molecolare basato su RT-PCR. Il resort si è poi dotato di una strumentazione di monitoraggio, non invasiva, per valutare il livello di anticorpi protettivi.

IMPIANTI DI RISALITA/ Ecco dove tornare a sciare con l'Italia in zona gialla

Un’altra novità importante, come riportato da LaPresse, è il nuovo programma ImmunoBoost per rafforzare il proprio sistema immunitario: si basa sulle proprietà e i benefici della talassoterapia, fiore all’occhiello dell’Acquaforte Thalasso& Spa. Il Forte Village è di fatto un microcosmo naturale dove si può godere di momenti di relax in assoluta sicurezza e un’estate in serenità.

LEGGI ANCHE:

VACANZE ESTIVE/ Ecco i danni miliardari di Londra e Bruxelles al turismo italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA