Fortnite 9.20 server offline/ Ecco tutte le novità della patch di aggiornamento

L’attesa è quasi giunta al termine. Nella giornata di oggi, giovedì 6 giugno, esattamente come è stato annunciato da Epic Games, arriva su Fortnite la patch 9,20. A testimoniarlo anche i server offline a partire dalle ore 10:00, come anteriormente aveva comunicato anche l’azienda, per dare spazio agli interventi di manutenzione prima del corposo aggiornamento. Epic Games dalle ore 9:00 ha temporaneamente messo in stato di fermo anche gli acquisti con denaro reale sullo store del videogioco. Gli utenti potranno riprendere ad eseguire tutti gli acquisti necessari, una volta introdotto l’aggiornamento e rimesso online l’intero server. Se vi trovate qui, probabilmente sapete bene anche di cosa si sta parlando ma, in caso contrario, Fortnite è un videogioco nato nel 2017 sviluppato da Epic Games e People Can Fly. Il game presenta due modalità separate che si appoggiano sullo stesso motore grafico: Salva il mondo e Battaglia reale.

Fortnite, le novità della patch 9.20

L’aggiornamento di Fortnite introduce alcune novità. Con la patch 9.20, gli amanti del videogioco potranno ricrearsi con un nuovo strumento: l’oggetto Flip, che secondo alcune indiscrezioni avrà un potere eccezionale. Atteso anche il depotenziamento dell’Arco Esplosivo, anch’esso presumibilmente sarà molto funzionale. Questo è un periodo molto vitto di novità e segreti per il celebre game. Proseguiamo quindi, con i dettagli di questo update. In merito alla Battaglia Reale, arriverà l’Inversione tempesta, un oggetto da lancio che scoppia all’impatto e crea una zona vuota di forma a sfera e cambierà a seconda della zona sicura o meno. L’effetto avrà una durata di 20 secondi. Aggiunta anche la rotazione modalità a tempo e la possibilità che possa apparire la Infinity Blade. Se strizzate l’occhio alla modalità creativa, sono stati aggiunti: trasmettitori e ricevitori e il dispositivo tempeste. Nella modalità Salva il mondo, aggiunta la missione WarGames. Fanno il loro ingresso anche nuovi eroi: Azalea Clark, Rio Extraterrestre, ED-EE, Cyberclope e Ken Intergalattico. Torna invece, Archeolo-Jess. Corretti anche vari bug di sistema e migliorate le prestazioni del gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA