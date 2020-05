Fortnite Epic Games offline/ Aggiornamento di Battle Royale con la patch 12.60

Pubblicità

Tornano offline i server di Fortnite, il videogame di Epic Games famoso in tutto il mondo. Tutta colpa di un aggiornamento alla patch 12.60 per il Battle Royale, che da qualche ora a questa parte ha reso appunto inaccessibile il gioco online. Come ricordano i colleghi di Tomshow.it, l’update giunge dopo due settimane di attesa, e introdurrà importanti novità riguardanti le modalità “Battaglia Reale”, “Salva il Mondo” e “Modalità Creativa”. L’aggiornamento è scattato alle ore 8:00 italiane di oggi, mercoledì 20 maggio, e come sempre dovrebbe durare qualche ora, rendendo indisponibile la Battle Royale. Indicativamente il tutto dovrebbe tornare online, nuovo di zecca, fra le ore 11:00 e le 13:00 di oggi, anche se non sono da escludere ritardi e sorprese tenendo conto dei recenti update. La cosa certa è che sarà Epic Games ad avvertire quando la manutenzione sarà completata e si potrà quindi tornare a divertirsi.

Pubblicità

FORTNITE EPIC GAMES OFFLINE: LE ANTICIPAZIONI SULLA NUOVA PATCH

Quello di oggi dovrebbe essere, sempre secondo quanto spiegano i colleghi di Tomshow, l’ultimo grande update per la stagione 2, e con grande probabilità farà da apripista alla season 3 che scatterà invece il prossimo mese di giugno, ritardata di circa 60 giorni a causa dell’epidemia di coronavirus. L’update 12.60 fornirà novità, come detto sopra, nelle varie modalità del gioco, a cominciare da “Salva il Mondo”, per cui verranno introdotte modifiche alla cadenza di tiro delle armi, leggasi Lanciatore Nobile, Monsole, Trapassalaser, Monsone e via discorrendo. Con le nuove modifiche, le armi si potranno caricare in meno tempo, fornendo quindi un importante vantaggio nei confronti dei nemici. Il nuovo update permetterà inoltre l’introduzione delle novità già annunciate la scorsa settimana, leggasi Sea Wolf Jonesy con il vantaggio Alta Marea (dal 23 maggio), Ken Filibustiere con il vantaggio Nebbia Marina (dal 30 maggio) e la nuova arma Schioppo, fucile ad avancarica che sprigiona una raffica di colpi potenti (sempre dal 23 maggio). Restiamo comunque in attesa del ritorno dell’online per tutti i dettagli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA