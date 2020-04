Fortnite non funziona: server offline/ Aggiornamento patch 12.40 al gioco di Epic

Pubblicità

Triste notizie per i milioni di giocatori del videogame Fortine, nel mondo: Epic Games, la software house che ha sviluppato il gioco, ha infatti annunciato che questa mattina il server dedicato sarà offline. Di conseguenza, non si potrà giocare per qualche ora al gioco di cui sopra, per lo meno, fino a che i lavori non saranno terminati e i server riavviati. L’offline è scattato questa mattina presto, alle ore 8:00 italiane, e si terrà poi il rollout dell’aggiornamento 12.40, di conseguenza, secondo gli esperti, è probabile che si possa tornare a giocare attorno alle ore 12:00 di oggi, anche se non sono da escludere sorprese, come già accaduto in passato. La cosa certa è che il gioco verrà appunto aggiornato con la nuova patch, che porterà in dote, come accade di consueto, contenuti nuovi come ad esempio armi, nuove sfide, skin, modalità extra, anche se al momento non vi sono a riguardo molti dettagli, e sicuramente nel corso della mattinata trapelerà qualcosa in più.

FORTNITE, SERVER OFFLINE IN ATTESA DELLA TERZA STAGIONE

I colleghi di Everyeye hanno inoltre sottolineato come Epic Games abbia annunciato che Fortnite Stagione 3 inizierà fra poche settimane, il prossimo mese di giugno. Una mossa a sorpresa visto che inizialmente la season 2 sarebbe dovuta chiudersi entro il mese in corso, ma eventualmente anche a causa dell’emergenza coronavirus, i piani sono cambiati e così si è optato per proseguire la seconda stagione per tutto il mese di maggio, fino a che non inizierà, ad inizio di giugno, il nuovo appuntamento. Stando a quanto assicurano gli sviluppatori del fortunato videogioco online, ci saranno grosse sorprese per la Season 3, e nelle prossime settimane trapeleranno a riguardo diverse notizie. Fra le novità, oltre ovviamente ad eventi inediti, anche bonus XP, e nuovi contenuti. A quest punto non ci resta che attendere che la manutenzione dei server si concluda, e che trapelino novità su Fortnite 3.



