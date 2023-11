Fortnite OG Capitolo 1 al via oggi/ Ritorna la storica mappa del gioco del 2017: ecco tutti i dettagli

Sono iniziate le manutenzioni ai server di Fornite in vista di Fortnite OG noto anche come Fortnite Capitolo 1. Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, leggasi un’immagine teaser che mostrava il bus del videogame assieme all’hashtag Fortnite OG, è giunto un nuovo teaser che recita “è ora di tornare indietro…”, confermando di fatto il ritorno della mappa originale di Fortnite Battle Royale. I giocatori saranno quindi catapultati indietro nel tempo ad una mappa che non si vede in Fortnite da ben 4 anni, leggasi ottobre 2019, quando appunto si era chiuso il Capitolo 1. In realtà già quattro fa anni la mappa originale aveva subito delle modifiche di conseguenza la macchina del tempo deve riportarci ulteriormente indietro, leggasi al dicembre del 2017, l’ultima volta che abbiamo potuto giocare alla mappa originale di Fornite.

In ogni caso, come specificato da La Gazzetta dello Sport, le meccaniche di gioco non saranno riportate a quelle di 6 anni fa, di conseguenza delle feature come la scivolata, il mantling e lo sprint, saranno ancora possibile nella prossima stagione, così come sarà presente Fortnite Zero Costruzioni “con l’aggiunta di nuove zipline e cavi di arrampicata alla mappa solo in questa modalità per compensare i luoghi che sarebbero irraggiungibili senza costruire”, specifica ancora la Rosa.

FORTNITE OG AL VIA OGGI, 3 NOVEMBRE 2023: LE ANTICIPAZIONI DEI LEAKER

Secondo alcuni leaker ben informati, a cominciare da Hypex, è probabile anche il ritorno di oggetti come il Carrello della spesa e le Torrette, oltre ad un mix di skin classiche di Fortnite del Capitolo 1 come Peely, Team Leader e Ragnarok.

La cosa certa è che la nuova stagione comincerà nella giornata di oggi, 3 novembre 2023 e lo si capisce chiaramente dal fatto che al momento i server sono offline (sono spenti dalle ore 8:00), chiaro indizio di come i programmatori stiano apportando le ultime modifiche necessarie a dare il via alla nuova stagione.

