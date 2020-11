Fortnite, skin Ghost Rider/ Video, tutti i nuovi oggetti in arrivo nel negozio

Nei giorni scorsi Epic Games ha annunciato sul proprio sito ufficiale la Coppia Ghost Rider dedicata proprio al celebre personaggio Marvel ed al suo costume esclusivo. Negli anni nel gioco non sono mancate le varie skin a tema Marvel e DC Comics e non si sono fatti attendere neppure i vari eventi connessi ai supereroi. Adesso però, in occasione della stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 sta per approdare una nuova skin legata al mondo dei fumetti: quella di Ghost Rider. Proprio Epic Games, dopo le insistenti voci, aveva annunciato che presto il nuovo costume sarebbe stato disponibile nel negozio di Fortnite. Come ottenerlo? I giocatori più abili potranno riuscirci gratuitamente piazzandosi con punteggi alti nella seconda fase dell’evento competitivo Marvel Knockout Super, ovvero lo stesso che ha permesso di poter sbloccare gratuitamente il costume di Daredevil. Nonostante l’annuncio dell’arrivo della skin di Ghost Rider, tuttavia, non è mai stato mostrato il set in game da parte degli sviluppatori.

FORTNITE, SKIN GHOST RIDER: IL VIDEO

In attesa di scoprire quali saranno i vari oggetti a tema Ghost Rider disponibili nel negozio di Fortnite, non sono mancate le anticipazioni svelate in alcuni video postati sui social e che annunciano l’arrivo di una vera e propria piccola collezione di interessanti personalizzazioni oltre al costume. Stando a quanto reso noto dall’informato portale Everyeye, infatti, il set di Ghost Rider include differenti oggetti tra cui un dorso decorativo, uno strumento da raccolta, un deltaplano a forma di motocicletta e una copertura per armi e veicoli. Il costo di ciascun oggetto, tuttavia, non è stato ancora reso noto ma con ogni probabilità nel negozio sarà possibile eseguire l’acquisto in blocco dell’intero set che permetterà di risparmiare V-Buck. Nel filmato sotto potrete vedere l’intero set di Ghost Rider pubblicato su Twitter dai dataminer e contenente tutte le skin in arrivo alla vigilia dell’upgrade gratuito di Fortnite per PS5 e Xbox Series X atteso per la prossima settimana.





