Fortnite, update 14.60/ Novità e aggiornamenti: Salva il Mondo e Modalità Creativa

E’ disponibile il nuovo aggiornamento a Fortnite, precisamente il 14.60. Come da prassi, stamane i server sono stati offline causa manutenzione, ma quando sono tornati disponibili, Epic Games ha permesso il download dell’update di quello che è il gioco più famoso degli ultimi anni. SkyTg24.it ha reso note quali sono le novità di questa nuova patch riguardanti “Salva il Mondo” e “Modalità Creativa”. Per quanto riguarda la prima modalità, prenderà il via la nuova Stagione Ventura Salva, che aprirà i battenti ufficialmente questo sabato, 21 novembre, a partire dalle ore 1:00 di notte italiane. “Il modificatore della Zona Ventura Mezz’inverno – fa sapere la software house a corred dell’annuncio – è il potente Modificatore Super eroismo. I gelidi venti invernali fanno girare questo modificatore a favore degli eroi di Casa base. Ogni classe otterrà benefici super eroici in grado di adattarsi al proprio stile di gioco attuale, e migliorarlo”. Vengono poi svelati i benefici per ogni tipo di classe.

FORTNITE UPDATE 14.60: I BENEFICI, I NUOVI PERSONAGGI E…

Si comincia con i Soldati, dove i danni dei colpi alla testa sono raddoppiati, “e gli utenti beneficiano di un recupero ridotto eliminando Abietti con armi a distanza”. Per quanto riguarda i Costruttori, verranno ridotti i costi per costruzioni e riparazioni, e avranno un maggior danno da impatto e “di recupero ridotto quando si attiva il Sovraccarico cinetico”. I Ninja potranno ottenere un aumento di danni da mischia e velocità di attacco “eseguendo eliminazioni con abilità”; vengono inoltre raddoppiate le statistiche di Tecnica Ombra. Infine gli Stranieri, “la Carica antimateria – fa sapere ancora Epic Games – non avrà costo e T.E.D.D.Y. avrà un Frammento gratuito ogni 50 secondi, oltre a danni abilità aumentati”. Da domani, 19 novembre, debutterà anche il nuovo Pacchetto Potenza in Salva il Mondo, che andrà a sostituire il pacchetto Samurai scatenato. Epic Games lo presenta così: “Il pacchetto Potenza presenta un nuovo eroe, il progetto arma Lectro Shock, il dorso decorativo Potenzaino, le sfide Potenza e l’accesso a Salva il mondo. Con queste esclusive sfide Salva il mondo potrete ottenere fino a 1.000 V-buck e 1000 biglietti Raggi X”. Fra le novità, anche tanti nuovi personaggi come Crackshot, Zenith Sottozero, Krampus Artigliere Sentinella e Re dei ghiacci. Infine, per quanto riguarda le novità in Modalità Creativa, sarà possibile nascondere il feed eliminazioni e disattivarne l’audio; cambiato anche il layout del portale delle isole Centro, e risolti alcuni bug.



