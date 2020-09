Fortuna, chi è la presunta fidanzata di Stefano De Martino?/ “I due insieme in barca”

Stefano de Martino ha più volte ribadito che appena avrà modo di innamorarsi sarà lui il primo a dirlo facendo il nome della fortunata erede di Belen Rodriguez, e allora quale ruolo possiamo dare a Fortuna, la presunta fidanzata del ballerino e chi è la formosa mora apparsa al suo fianco? Dimenticata la lunga questione che lo ha visto impelagato in un losco triangolo insieme ad Alessia Marcuzzi, sembra proprio che il momento di introspezione e di riflessione che l’ex ballerino ha attraversato, è finito e che nel suo futuro prossimo ci sia proprio la misteriosa Fortuna, una ragazza campana, in forma e con le curve al punto giusto, apparsa al suo fianco nelle sue notti al largo della Campania, almeno secondo quanto riporta il settimanale Gente pubblicando alcuni scatti che li immortalano insieme.

FORTUNA, CHI E’ LA PRESUNTA FIDANZATA DI STEFANO DE MARTINO?

In particolare, sul settimanale Gente, si legge che con la misteriosa Fortuna, una ragazza campana che non sembra avere interessi nel mondo dello spettacolo, Stefano De Martino ha ritrovato il sorriso e dopo la parentesi di Ibiza, è tornato proprio sulla sua barca in sua compagnia, e con altri amici, toccando poche volte la terraferma: “La coppia avrebbe passato la notte cullata dalle onde. Il mattino successivo, da perfetto padrone di casa, Stefano le ha offerto il caffè e brioche. Più tardi sono scesi per pranzare in un suggestivo ristorante di Nerano, che ha i tavoli davanti al mare: il Conca del Sogno, che ha già frequentato più volte con Belen e le loro rispettive famiglie. Stefano è poi tornato a bordo con la sua giovane amica per fare il bagno e prendere il sole, facendo sfoggio dei famosi pettorali che gli sono valsi il titolo di ragazzo dell’estate”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA