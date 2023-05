FORUM DEL CIBO/ Milano e le 5 priorità per la politica alimentare

Sei giorni, 36 momenti di incontro, 116 relatori. Sono i numeri del primo Forum del Cibo organizzato dall’8 al 13 maggio dal Comune di Milano in collaborazione con Fondazione Cariplo. Una settimana di eventi sui temi della Food Policy, la politica alimentare di Milano, costruita su 5 priorità: garantire a tutti, accesso al cibo sano e all’acqua, promuovere un sistema alimentare sano e sostenibile, educare al cibo, lottare contro lo spreco alimentare, favorire la ricerca e innovazione in campo agroalimentare. Un fiore all’occhiello del capoluogo lombardo, “realizzato e cresciuto grazie alla partecipazione di tanti enti pubblici e privati che contribuiscono a rende concreta ed efficace l’iniziativa in tutti gli ambiti del sistema alimentare meneghino”, dicono le autorità cittadine.

La settimana del Forum del Cibo rappresenta dunque l’occasione per parlare e discutere delle numerose iniziative che sono già state messe a sistema nei primi otto anni di attività della Food Policy. Il carnet degli appuntamenti e dei temi sotto la lente è davvero ampio: si spazia dai progetti nelle scuole e nelle mense scolastiche e universitarie agli hub di quartiere contro lo spreco alimentare con il coinvolgimento dei tanti partner che hanno contribuito alla loro diffusione, passando per i progetti europei come Food Wave che vedono coinvolte decine bambini e ragazzi nella promozione attiva e “pop” di stili di vita sani e sostenibili. Ma non solo. A questo si aggiungono anche gli eventi internazionali promossi dal progetto Horizon Food Trails di cui Milano è capofila – come l’incontro sulla finanza di impatto e il Matchmaking Day che collega istituzioni locali, attori del sistema alimentare e investitori con le migliori start-up e Pmi per rispondere alle sfide innovazione del sistema alimentare europeo – e le attività didattiche del Progetto Horizon School Food 4 Change, in cui Comune e Milano Ristorazione hanno un ruolo importante sullo scambio di buone prassi nella refezione scolastica.

Dopo l’apertura dei lavori, avvenuta ieri mattina presso la Fondazione Feltrinelli, il Forum è stato introdotto nel pomeriggio della stessa giornata da una seduta straordinaria del Consiglio comunale durante la quale è intervenuto l’Inviato Speciale per la Sicurezza alimentare del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha portato un contributo di rilievo sull’azione strategica promossa dal nostro Paese, con un riferimento particolare alla collaborazione con il Milan Urban Food Policy Pact e il Comune di Milano.

