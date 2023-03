Forum Famiglie: “aumentare assegno unico”/ “Famiglia è la risorsa, bene il Governo”

BORDIGNON (FORUM FAMIGLIE): “AUMENTARE LE RISORSE DELL’ASSEGNO UNICO”

È Adriano Bordignon il nuovo presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, succede a Gigi De Palo che ha guidato gli ultimi due mandati dal 2015 ad oggi: 46 anni, sposato e padre di tre figli, da aprile 2021 il trevigiano Bordignon ha ricoperto la carica di Presidente del Forum delle Famiglie del Veneto. L’assemblea per il “cambio della guardia” alla guida del Forum è avvenuta ieri a Roma alla presenza, oltre che di Bordignon e De Palo ovviamente, anche del Presidente CEI Card. Zuppi, la Ministra della Famiglia Eugenia Roccella e il presidente Istat Blangiardo.

«C’è tanto da fare e la strada è in salita», spiega il neo-presidente nell’intervista a “Avvenire”, ma il tema è invertire la rotta sul fronte “culturale”: «la cultura dei nostri politici e amministratori è pensare che la famiglia sia luogo di problemi da risolvere. Invece è vero l’opposto: le politiche familiari sono politiche capacitanti e permettono ai nuclei di essere un soggetto protagonista nel Paese», rileva ancora Bordignon iniziando il suo mandato alla guida del Forum Famiglie. L’intero welfare del resto è giocato in gran parte sull’esperienza e la solidarietà intergenerazionale della famiglia: tema centrale è allargare in prima battuta l’assegno unico per renderlo sempre più utile ed efficace a sostegno delle famiglie italiane. «Va ridotto l’impatto negativo dell’ISEE e vanno investite più risorse», spiega ancora Adriano Bordignon all’Avvenire. Ma il vero tema resta la sfida epocale contro la denatalità: «abbiamo bisogno di dare speranza e strumenti alle famiglie per poter progettare la loro vita», spiega il presidente denunciando la politica e la cultura degli ultimi decenni che si è come dimenticata della famiglia.

GLI OBIETTIVI DEL NEO PRESIDENTE FORUM FAMIGLIE BORDIGNON

«La variabile famiglia è determinante e impatta su economia, welfare, civismo e partecipazione, educazione e relazioni. Se vince la famiglia vince l’Italia. Oggi – ha spiegato Bordignon nel suo discorso di insediamento alla guida del Forum delle Famiglie – raccogliamo questo testimone e metteremo tutte le nostre energie e competenze per lasciare un segno nella vita delle persone e della società civile. Riforma fiscale coerente con i carichi familiari, potenziamento dell’Assegno Unico, incremento dei servizi per la prima infanzia, politiche per il lavoro femminile, giovanile e per la conciliazione sono nodi da affrontare con urgenza per invertire il terribile inverno demografico che ci sta investendo».

Sempre all’Avvenire è Bordignon a sottolineare come i primi passi mossi dal Governo Meloni sono certamente positivi per incanalare la famiglia al centro dell’emergenza nazionale: «il tempo avuto a disposizione è poco ma sono state fatte delle misure che vanno nella giusta direzione». Per il n.1 del Forum però occorre ora dare vera svolta alle politiche familiari in vista della prossima Manovra di Bilancio 2024: vanno aumentate di 6-7 miliardi le risorse per l’assegno unico, propone Bordignon, aggiungendo «serve la riforma dell’ISEE, parametro ormai inadeguato e giudicato così da tutte le forze politiche». Intervenuta all’Assemblea del Forum, la Ministra della Famiglia Roccella ha sottolineato come per questo Governo «il criterio della famiglia è al primo posto. Non lo abbiamo archiviato. Poi c’è il tema dell’assegno unico, si tratta di difenderlo, correggerlo e implementarlo». Toccato anche il tema dei figli delle coppie omogenitoriali, dopo le larghe polemiche della sinistra (a guida Schlein) degli scorsi giorni, sfociate nella manifestazione di Milano sabato 18 marzo: «il Governo tutela tutti i bambini. Non è questo il problema, ma della maternità surrogata, la compravendita della maternità», rileva la Ministra oggi intervenuta sul tema in una “movimentata” puntata di “Mezz’ora in più” (qui il focus, ndr).

