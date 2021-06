FORUM IN MASSERIA/ Dal 7 giugno la rassegna di Bruno Vespa sul rilancio dell’Italia

Esplorare le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica e del turismo come leve per il rilancio dell’Italia nella fase post pandemica. È questo l’obiettivo di “Innovazione e Turismo“, evento inaugurale di “Forum in Masseria”, la rassegna organizzata da Bruno Vespa e patrocinata dalla Regione Puglia presso Masseria Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto, che si terrà lunedì 7 giugno dalle 10 alle 18.

TURISMO/ Tra test e vaccini, le regole per viaggiare nell'Ue in attesa del green pass

L’evento è parte di un ciclo di tre appuntamenti che si terranno entro l’autunno 2021, ognuno dei quali verterà su due filoni strategici per la ripartenza del Paese.

“Innovazione e Turismo”, strutturato in quattro panel, prevede un dialogo attivo tra figure istituzionali e rappresentanti del mondo delle imprese: i due panel della mattina saranno dedicati al tema dell’Innovazione, mentre i due del pomeriggio a quello del Turismo. L’evento sarà interamente moderato dallo stesso Vespa.

I NUMERI DEL TURISMO/ Alta gamma, 60 miliardi che possono diventare 100

Al primo panel, previsto alle ore 10.00, interverranno Mariangela Marseglia, Country Manager Italia Spagna Amazon, Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato Mediocredito Centrale, Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, e Walter Ruffinoni, Amministratore Delegato di NTT DATA Italia e EMEA, i quali discuteranno di innovazione sostenibile e rivoluzione digitale. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Maria Chiara Carrozza, Presidente CNR e Massimiliano Di Silvestre, Presidente e CEO di BMW Italia, interverranno alle ore 12.00 concentrando il dibattito sulle nuove forme di energia per la mobilità del futuro.

TURISMO/ Zaia: Veneto pronto a riprendere la corsa con un Governo vicino alle imprese

Il terzo panel, dedicato all’adattamento del settore turistico a nuove tendenze tra cui quella della sostenibilità, prenderà il via alle ore 14.30, dopo un intervento dello chef Heinz Beck, e prevedrà gli interventi di Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Giorgia Abeltino, Director Public Policy South Europe and External Relations Google, Rocco Forte, Presidente di Rocco Forte Hotels, Marina Lalli, Presidente di Federturismo, Alberto Yates, Country manager Italy di Booking.com. Il quarto e ultimo panel, focalizzato sulle strutture della mobilità come primo anello di congiunzione tra domanda turistica e risorse del territorio, inizierà alle 16.30 e vedrà tra i relatori Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato & Direttore Generale Italia Trasporto Aereo S.p.A., e Pier Francesco Rimbotti, CEO di Infrastrutture S.p.A.

Main Partner dell’intera iniziativa è NTT DATA, multinazionale del settore della Consulenza e dell’Innovation Technology, mentre Comin & Partners è il Partner per la Comunicazione.

Per seguire l’evento in streaming è possibile collegarsi cliccando qui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA