Forum, moglie gelosa al marito “Ami milf e vecchie”/ Video, poi canta Tiziano Ferro

Puntata super trash oggi di Forum. Tutto “merito” di una coppia che ha dato vita ad un arbitrato folle. Lui viene attaccato perché ha navigato sul web cercando video hot a tema “milf”. La moglie rimprovera al marito anche il fatto di aver scelto come password per il computer “Milfona69”. «Io sono rimasta sconvolta signor giudice», spiega agitata la giovane. I toni poi cominciano ad alzarsi fino a quando la donna perde completamente la testa e comincia a prendere a calci il compagno. «Tu ami le vecchie, le vecchie», urla la donna. E poi racconta cosa le è successo: una volta ad esempio ha seguito il marito ad un appuntamento che aveva preso in segreto. «Mi sono sentita una 007», racconta al giudice. «Mi hai rovinato la vita, tu», aggiunge poi rivolgendosi al marito. Ma non è finita qui: «Volevo fare la cioccolata calda, ho cercato “hot” ed è uscito di tutto. Sei perverso, sei malato». Il meglio però deve ancora arrivare…

FORUM, MOGLIE GELOSA AL MARITO “AMI MILF E VECCHIE”

La moglie fumantina e gelosa aspetta un bambino. «Come può vedere, io porto una creatura di 16 mesi», ha detto al giudice. Questa l’ennesima frase che ha suscitato le risate del pubblico presente in studio e dei telespettatori che hanno assistito in diretta tv all’imbarazzante siparietto. Il video dei momenti più clamorosi è finito sui social ed è diventato virale. Ora è bene precisare che Forum usa la formula dell’arbitrato rituale per risolvere le controversie, ma per i fatti trattati vengono chiamati attori allo scopo di rappresentare la questione del giorno. Quindi le vicende sono ricostruite attraverso gli attori. Stavolta però l’attrice, che doveva rappresentare una donna che chiede la separazione con addebito della casa coniugale e l’affido del figlio in arrivo, ha esagerato. Il risultato però è che la vicenda ha avuto ampio risalto sui social, dove infatti si sprecano i commenti ed è partita la caccia all’attrice, che si è esibita anche cantando “Perdono” di Tiziano Ferro. Clicca qui per il video della puntata.

Visualizza questo post su Instagram Piango dal ridere! #insanitytrash #forum #trashitaliano Un post condiviso da Insanity Trash (@insanitytrash) in data: 13 Gen 2020 alle ore 4:37 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA