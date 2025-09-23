Prosegue il Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile di FLA: a Lodi l'incontro dedicato all'agricoltura, settore in cui la Lombardia eccelle

Inaugurato a Bergamo lo scorso 12 settembre, il ciclo di incontri è continuato con la tappa a Lodi di venerdì 19 settembre 2025, e toccherà le province di Lecco (26 settembre) e Monza (17 ottobre) per concludersi con l’appuntamento finale a Milano il 30 ottobre.

Al centro di questi incontri sul territorio ci sono le sfide del cambiamento climatico, declinate secondo varie prospettive – Impresa, Lavoro, Ricerca, Tecnologie, Turismo, Sport, Inclusione, Cultura, Agricoltura, Infrastrutture, Territorio – con l’obiettivo di promuovere uno scambio di esperienze, best practices, dati e tendenze con aziende, istituzioni, enti di ricerca e università, associazioni e scuole.

In particolare la tappa di Bergamo, dedicata al percorso di decarbonizzazione delle imprese, ha portato dati significativi che pongono Regione Lombardia in cima a quelle italiane quando si parla di sostenibilità. Dai lavori è emerso che, nel solo periodo 2019-2023, oltre 102.000 imprese hanno investito in tecnologie green (pari al 18% del totale delle aziende italiane), risultato che porta la Lombardia a conquistare il primo posto a livello nazionale. Un ulteriore primato riguarda il settore delle energie rinnovabili, con 6.660 PMI attive nel 2023, corrispondenti al 16,2% del totale nazionale.

Se l’appuntamento orobico si è concentrato sulla decarbonizzazione, a Lodi si è discusso soprattutto di agricoltura. Un settore che si conferma strategico non solo a livello regionale: secondo i dati emersi durante la giornata la Lombardia si conferma la prima regione italiana per fatturato agroalimentare con un valore complessivo di 50 miliardi di euro (19% del totale nazionale), in crescita del 41% rispetto al 2015.

Dati che testimoniano il valore strategico di questo comparto, da tempo attento ai temi della sostenibilità. Per accompagnare le imprese locali in questo percorso virtuoso, la Regione ha messo a disposizione risorse significative. In particolare, dal 2018 sono stati destinati oltre 70 milioni di euro al finanziamento di progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni di ammoniaca in zootecnia e, a partire dal 2022, ulteriori 35 milioni di euro sono stati resi disponibili per le PMI tramite bandi dedicati, con l’obiettivo di sostenere l’efficientamento degli impianti a biomassa.

Il Forum per lo Sviluppo Sostenibile proseguirà a Lecco venerdì prossimo, con un focus sulle aree boschive e il turismo, mentre a Monza si discuterà di “città resilienti” e patrimonio edilizio, per chiudere a Milano con una riflessione a tutto campo su vita urbana e sostenibilità, raccolta nel titolo “Città intelligenti e qualità della vita: la sfida della decarbonizzazione e della mobilità sostenibile in ambito urbano”.

Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: è l’evento che ogni anno Regione Lombardia dedica al dialogo con il territorio sulla transizione verso un sistema di vita sostenibile. Il Forum costituisce il momento annuale di rendicontazione delle azioni compiute nell’ambito del Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile. Nella sua seconda edizione (2023-2027), il Protocollo raccoglie oltre 60 soggetti portatori di interessi pubblici o collettivi che si sono impegnati per coinvolgere il territorio nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

«Siamo molto soddisfatti di contribuire sia allo sviluppo dei contenuti sia all’organizzazione di un appuntamento che è ormai un punto di riferimento per chi è impegnato nel campo della sostenibilità e ambientale nella nostra Regione», spiega Fabrizio Piccarolo, Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

«Il Forum non è soltanto un’occasione di confronto, ma rappresenta un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete, capace di valorizzare le esperienze del territorio e di metterle in rete. La sfida della transizione climatica richiede il contributo di tutti e, come Fondazione Lombardia per l’Ambiente, continueremo a lavorare affinché la Lombardia resti protagonista di questo percorso di innovazione e sostenibilità».