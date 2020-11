Forum Sviluppo Sostenibile Lombardia/ Come partecipare: programma e info streaming

Dal 19 al 21 novembre 2020 la Regione Lombardia svolge in modalità digitale il primo “Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile”: tre giornate con eventi plenari in rigorosa diretta video streaming gratuita al mattino, mentre il pomeriggio viene riservato a presentazione di esperienze e testimonianze dirette nel vasto mondo della sostenibilità, non solo ambientale. «Lo sviluppo sostenibile come paradigma per il rilancio», è l’obiettivo fissato da Regione Lombardia fin dall’inizio dell’emergenza pandemica di questo tribolato 2020. Il Forum viene “anticipato” da tre momenti preparatori dal 16 al 18 novembre (qui tutte le info e i programmi, ndr), mentre l’evento centrale della tre-giorni dedicata alla sostenibilità avverrà in diretta video streaming sul portale www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/forum. Partecipare è molto semplice, basterà collegarsi da un qualsiasi device a distanza e non vi sono limiti di iscrizioni/numero chiuso.

Con l’approvazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite – dove ha aderito anche l’Italia – i “sustainable development goals” sono diventati un riferimento universale per tutte quelle politiche in campo economico, sociale e ambientale, che possano garantire un equilibrio tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. In questo senso, il prossimo Green New Deal promosso dalla Commissione Europea già prima dell’emergenza COVID-19 rappresenta la modalità ideale per proseguire i progetti di sostenibilità anche a livello regionale: il Forum di Regione Lombardia rafforza «il coinvolgimento del sistema produttivo e del mondo sociale, elemento chiave della strategia di sviluppo sostenibile, che ha trovato una prima concreta applicazione con il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile».

IL PROGRAMMA DEL FORUM SVILUPPO SOSTENIBILITÀ LOMBARDIA

Come spiega la stessa Regione nel presentare l’evento in video collegamento, il confronto del Forum per lo Sviluppo Sostenibile verterà sull’esigenza di garantire un equilibrio più stabile tra uomo e ambiente/natura ma anche sulla capacità di rilancio e di ripresa immediata, stante la situazione di incertezza economica e sociale. Ecco di seguito il programma dettagliato dei tre giorni di eventi organizzati da “Sostenibilità in Lombardia” e in collegamento video streaming dall’Auditorium Testori di Milano:

19 novembre 2020: “Le sfide alle istituzioni per la ripresa durevole”

10-10.45: “La sostenibilità, sfida per le istituzioni” (in italiano)

10.50-11.50: “Dopo il lockdown, verso la strategia regionale per la sostenibilità” (in italiano)

11.55-12.40: “Le Regioni europee per la sostenibilità” (in inglese)

12.45-13: “Indirizzi per il forum”

Nel pomeriggio eventi tematici.

20 novembre 2020: “Lavorare per la sostenibilità” (con collegamento al Milano Green Forum)

10-10.45: “Orizzonti e sviluppo”

11.15-12.30: “Dialoghi sulla sostenibilità”

12.30-12.45: conclusioni

Nel pomeriggio eventi tematici.

21 novembre 2020: “L’etica della sostenibilità”

10-10.15: Key-note speech per aprire la riflessione

10.15-11: Prendendo spunto dall’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco si approfondisce il rapporto tra etica e sostenibilità, tra il comportamento dell’uomo e i cambiamenti dell’ambiente per ridefinire il punto di equilibrio a cui tendere.

11.10-12: chiusura lavori



© RIPRODUZIONE RISERVATA