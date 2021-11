FORUM SVILUPPO SOSTENIBILE/ Lombardia, piÃ¹ lauree e meno abbandoni entro il 2050

La Lombardia promuove la piena realizzazione dei progetti di vita dei singoli individui e la loro piena integrazione sociale, favorendo la crescita dei livelli di istruzione e formazione, l’accesso al lavoro dignitoso sia dal punto di vista economico che valoriale, la crescita economica equilibrata e basata su innovazione tecnologica e sociale, imprenditorialità individuale e associata, valorizzazione integrale del capitale umano e la conseguente promozione del capitale sociale.

FORUM SVILUPPO SOSTENIBILE/ Lombardia, come dimezzare la povertà entro il 2050

La Lombardia si pone l’obiettivo di diventare nel 2050 la regione leader in Europa per diffusione e qualità dell’apprendimento digitale e dello smart-working: a tal fine si impegna a raddoppiare entro il 2050 la popolazione con titolo di studio terziario, il numero di persone con competenze digitali e a dimezzare il numero di giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione, oltre ad essere tra le migliori regioni europee in termini di riduzione della disoccupazione.

FORUM SVILUPPO SOSTENIBILE/ Sala: università e ricerca veri motori della sostenibilità

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

FORUM SVILUPPO SOSTENIBILE/ Lombardia, casa e lavoro: una regione a misura di giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA