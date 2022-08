Forza Horizon 5, il DLC Hot Wheels è da record/ Già raggiunto un milione di download

Il DLC per Forza Horizon 5, Hot Wheels, è stato uno strepitoso successo. Nel giro di poche settimane, tenendo conto che l’aggiornamento è stato reso pubblico il 19 luglio scorso, è stata superata la quota di un milione di download, un traguardo a dir poco importante. Come sottolinea Tomshw.it, Forza Horizon 5 è stato un grande successo di per se, e il contenuto extra targato Playground Games, pubblicato da Xbox Games Studios, ha aumentato ulteriormente l’hype nei confronti dello stesso videogame esclusiva Microsoft. “Un successo su tutta la linea – aggiunge Tomshw.it – che replica quei milioni di giocatori del titolo base, che sono cresciuti a dismisura, confermando ancora una volta come il poter raggiungere una base d’utenza così ampia e vasta sia praticamente un punto di svolta per i giochi a servizio”.

Quando si parla di successo su tutta la linea si fa ovviamente riferimento all’Xbox Game Pass che di fatto permette di giocare “gratis” una serie di giochi, e spinti dalla possibilità di risparmiare un sacco di quattrini sull’acquisto di Forza Horizon 5, i gamer hanno ben pensato di investire appunto nel DLC Hot Wheels, al costo di 19.99 euro. Resta comunque significativa la velocità con cui si è superata quota un milione di download, traguardi che solitamente si raggiungono in un lasso di tempo ben più dilatato, indicativamente nel giro di uno o due mesi.

FORZA HORIZON 5, DLC HOT WHEELS BRUCIA RECORD: ECCO DOVE ACQUISTARLO

Un incredibile successo che non sta che riflettendosi in positivo su Forza Horizon 5, e che avrà spinto molti giocatori a puntare sul titolo di corse americano, per godersi appunto la divertentissima espansione con le macchinine più famose al mondo. Tra l’altro, tale exploit invoglierà senza dubbio gli sviluppatori a supportare ulteriormente in futuro il gioco di auto Xbox, sperando appunto di replicare il grande successo del DLC Hot Wheels.

Vi ricordiamo che per acquistare il DLC Hot Wheels di Forza Horizon 5 dovrete recarvi a questo indirizzo, o effettuare il download direttamente dalla vostra Xbox o dal Pc. Cliccando su questo link, invece, potrete acquistare su Amazon Forza Horizon 5 per Xbox Series X a 51.99 euro, con il 26 per cento di sconto. Per Xbox One, Xbox Series S e Pc, il gioco è disponibile solo in versione download al costo di 69.99 euro: lo trovate qui

