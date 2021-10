Forza Italia consiglieri eletti Roma 2021/ Risultati Elezioni Comunali: le preferenze

NOMI CONSIGLIERI ELETTI FORZA ITALIA, IN CALO ALLE ELEZIONI ROMA 2021

Non dovrebbe andare oltre il 3,59% Forza Italia alle Elezioni Comunali 2021 a Roma. Il partito di Silvio Berlusconi, ha raccolto finora – quando mancano ancora poche sezioni da scrutinare – 35.401 voti. Meglio di lui, per quanto riguarda la coalizione di centrodestra, hanno fatto Fratelli d’Italia e la Lega. Se la partita per il Campidoglio è tutta aperta, in virtù del fatto che Enrico Michetti ha strappato il “pass” per il ballottaggio che lo vedrà in sfida con Roberto Gualtieri, quella per gli eletti al Consiglio comunale si va via via definendo.

Lista Calenda, eletti Roma 2021/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze e seggi

Un risultato deludente per Forza Italia, che nella precedente tornata elettorale, quando sostenne Alfio Marchini, ottenne il 4,27% al primo turno con 50.842 voti e un seggio.

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

CONSIGLIERI ELETTI FORZA ITALIA, ELEZIONI ROMA 2021: LE PREFERENZE

In attesa dei risultati definitivi per gli eletti e le preferenze alle ultime Elezioni Comunali Roma 2021, c’è grande suspense di capire chi sarà il nuovo sindaco della Capitale o quantomeno chi andrà al ballottaggio in programma tra due settimane. Forza Italia è tra le principale forze politiche in campo e, come sempre, corre insieme al resto del Centrodestra per sostenere la candidatura di Enrico Michetti, amministrativista voluto fortemente da Giorgia Meloni.

FdI, eletti Roma 2021/ Risultati Elezioni Comunali: nomi preferenze consiglieri

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri di Forza Italia a Roma alle elezioni comunali 2021: Spena Maria, Antal Cristina, Arnautu Andreea, Barca Maurizio, Belfronte Rocco, Bellano Silvio, Borflani Marco, Cacciani Stefania, Sapozza Maria, Cardi Luciana, Castellano Vincenzo, Cinti Matilde, Claudicante Laura, Cuomo Fabio, De Fazio Maria Teresa, De Vito Marcello, Dimasi Maria, Di Stefano Marco, Evangelista Riccardo, Falchetti Federica, Foglio Simone, Froio Laura, Fucazzotto Antonio, Iansi Romeo, Imperi Deborah, La Fortuna Giuseppe, Leoni Ghergo Simone, Lio Leonardo, Martina Aldo, Martino Carlo, Mazzi Gabriele, Mazzoni Mauro, Moroniti Serena, Muratori Gianna, Pandolfini Luciano, Perla Gianluca, Perri Rosamaria, Riccardi Roberto, Ricci Angela, Rinaldi Mariangela, Rizzo Federica, Roncaccia Stefano, Russo Pasqualina, Sagnelli Laura, Salce Giuliana, Sanchini Mario, Scanu Cinzia, Volterra Giorgia.

Diretta risultati elezioni 2021/ Commenti e reazioni: Salvini, Conte, Letta, Fi-FdI

ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali Roma 2021, torniamo indietro di cinque anni per vedere il risultato ottenuto da Forza Italia alle precedenti comunali capitoline. Un’elezione che causò parecchi problemi al Centrodestra considerando la spaccatura dell’alleanza: Forza Italia si schierò al fianco di Alfio Marchini, mentre la Lega sostenne la leader di Fratelli d’Italia. Una scelta infelice, considerando che nessuno dei due raggiunse il ballottaggio. Marchini ottenne appena l’11% e gli azzurri non raccolsero un buon risultato, anzi: 4,27% per un totale di 50.842 voti. Un unico consigliere eletto: l’ex assessore Davide Bordoni con 3.099 voti. L’obiettivo è certamente fare meglio, dunque, ma non ci resta che attendere i primi risultati e i dati sulle preferenze…

© RIPRODUZIONE RISERVATA