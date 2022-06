Forza Italia eletti Palermo 2022/ Risultati Elezioni Comunali: seggi preferenze lista

RISULTATI COMUNALI PALERMO 2022: FORZA ITALIA PRIMO PARTITO

Roberto Lagalla in base ai risultati in tempo reale che arrivano dalle Elezioni Comunali Palermo 2022 sembra essere destinato ad essere il nuovo sindaco del capoluogo siciliano senza passare dal ballottaggio. Il candidato del centrodestra è sostenuto da Forza Italia, che al momento è anche la lista più votata dagli elettori, secondo quanto riportato dalle previsioni Opinio per Rai in attesa di conoscere il numero esatto di seggi e preferenze ottenute dalle varie liste con i risultati definitivi al termine dello spoglio elettorale di oggi pomeriggio.

Forza Italia con una copertura del 12% si attesterebbe infatti al 12% delle preferenze. Immediatamente dietro c’è il Partito Democratico, che sostiene il candidato del centrosinistra Franco Miceli, con il 10,8%. Al terzo posto Europa +, che appoggia il candidato del centro Fabrizio Ferrandelli, con il 9,2%. Dietro Lavoriamo per Palermo con l’8,9%, Fratelli d’Italia con l’8,4% e il M5S con il 7,6%. (aggiornamento di Chiara Ferrara).

FORZA ITALIA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI PALERMO 2022

Mentre Palermo attende di conoscere i risultati delle elezioni comunali del 2022, il candidato Lagalla, sostenuto dal centrodestra tra cui anche Forza Italia, spera di trionfare grazie alla coalizione. Il partito in questione è stato scosso dall’arresto di un candidato, Pietro Polizzi, per scambio elettorale politico-mafioso. In seguito all’arresto, ha ritirato la sua candidatura anche Adelaide Mazzarino.

Forza Italia si presenta alle comunali con la seguente lista: Giulio Tantillo, Manfredi Anfuso, Salvatore Bompasso, Gabriella Bruno, Carmelo Comandè, Paolo Costa, Francine Cucinella, Marta Culella, Alfonso D’Angelo, Giovanna Di Maria, Giuseppe Di Michele, Maurizio Di Piazza, Giuseppe Fabio Filippazzo, Mario Fricano, Vasilica Galoi, Skelia Gandolfo, Marco Gracolici, Giovanni Inzerillo detto Gianluca, Liana Landi, Milena Lazzarone, Maria Lima, Antonino Lo Verso, Adelaide Mazzarino (candidatura ritirata), Caterina Meli, Monella Marisa Montalto, Giuseppe Montoneri, Giovanna Munafò, detta Stefania, Concetta Paladino, Rosalia Pennino, Leopoldo Piampiano, Pietro Polizzi (candidatura ritirata), Natale Puma, Silvia Radosti, Adriana Rosano, Silvia Spatola, Francesco Tagliavia, Pasquale Terrani, Antonino Toscano, Angela Valenti, Ottavio Zacco.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FORZA ITALIA ELEZIONI PALERMO 2017

Nelle elezioni comunali del 2017, Forza Italia ottenne l’11.40% dei voti. Il partito, a sostegno del candidato Fabrizio Ferrandelli, che ottenne il 31.19% dei voti, portò a casa quattro seggi. Ferrandelli in totale ne ottenne 10. I consiglieri comunali di Forza Italia eletti furono: Giulio Tantillo, Sabrina Figuccia, Roberta Cancilla e Andrea Mineo.

In occasione delle amministrative 2022, dopo il caos scatenato proprio dall’arresto di Pietro Polizzi, il candidato Lagalla ha dichiarato: “Tenere alta l’attenzione contro ogni tipo di ingerenza della mafia è un imperativo categorico, perché il rischio è che si insinui nelle maglie larghe di chi cerca scorciatoie, di certo non richieste. La mafia e le sue ramificazioni stiano lontane dalla mia porta, non troveranno mai alcuna accoglienza, saranno accompagnate immediatamente e senza tante gentilezze alla Procura della Repubblica”.

