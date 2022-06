Forza Italia, eletti Parma 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze e seggi

FORZA ITALIA, IL RISULTATO A PARMA

Termina lo scrutinio delle elezioni comunali a Parma con tutte le 204 sezioni su 204 esaminate. Conduce tra i candidati Michele Guerra con un netto 44.18% che però non gli consentirà l’elezione diretta al primo turno. Nonostante i più di 20 punti percentuali di vantaggio su Pietro Vignali del centrodestra, fermo al 21.25%, si andrà al ballottaggio. Al terzo posto Dario Costi con 13.49%. Passando ai singoli partiti – ancora non si conosce il numero di seggi – il primo è il PD, con un 24.24% dei voti pari a 15.920. Segue Effetto Parma con Pizzarotti, Michele Guerra Sindaco e altri partiti della coalizione. Solamente un 4.14% per la Lega a sostegno di Vignali e un 2.63% per Forza Italia. Quest’ultimo, schiarato con UDC, Noi per l’Italia, Il Popolo della Famiglia, Italia al Centro con Toto e Partito Europei Liberali, ha ottenuto solamente 1725 voti. (agg. Josephine Carinci)

Forza Italia lista eletti Messina 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze seggi

Risultati spoglio Parma – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

FORZA ITALIA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI PARMA 2022

Alle Elezioni Comunali Parma 2022 il centrodestra sostiene l’ex sindaco Pietro Vignali: tra i partiti che appoggiano l’aspirante sindaco c’è anche Forza Italia (Berlusconi per Vignali e centristi moderati). Il partito ha fatto manforte con la Lega, ma non con Fratelli d’Italia che invece corre con Priamo Bocchi. I dati definitivi, tramite cui saranno resi noti anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, arriveranno comunque nelle prossime ore.

Forza Italia, eletti Verona 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

Questo intanto l’elenco dei candidati di Forza Italia (Berlusconi per Vignali e centristi moderati) che potrebbero essere eletti alle Elezioni Comunali Parma 2022: Schianchi Laura; Cassinelli Leonardo; Genassi Cristina; Bianchini Claudio; Botti Federico; Tannoia Massimo; Spocci Angela; Capra Alessandro; Casaroli Rosanna; Cavozza Lia; Cunetto Giovanni Giuseppe; Detullio Paolo; Devincenzi Francesca; Ferrari Clelia; Ferrari Stefano detto Ferro; Ferri Francesco; Fontana Giada; Gandolfi Michele; Giuliano Antonio; Guerra Valeria; La Torre Luca; Peronaci Beatrice; Petrelli Massimo; Ricorda Marco; Rossi Fabrizio; Rutelli Francesco; Simonetti Gianfranco; Spanò Isabella; Tirelli Maria Teresa; Utini Pier Luigi; Valdrè Maria Vittoria.

Forza Italia eletti Palermo 2022/ Risultati Elezioni Comunali: seggi preferenze lista

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FORZA ITALIA NEL 2017

Forza Italia (Berlusconi per Vignali e centristi moderati) alle Elezioni Comunali Parma 2022 sperava di portare a ballottaggio il candidato del centrodestra – seppure spaccato – Pietro Vignali con il favorito Michele Guerra. Le cose nelle Amministrative del 2017 però non andarono nel migliore dei modi. Il partito di Silvio Berlusconi corse infatti per Laura Cavandoli, che non riuscì ad arrivare al ballottaggio ottenendo solo il 19,27% dei voti a primo turno.

Di questi solo il 2,69% erano per Forza Italia. Il partito in questione per il suddetto motivo non ottenne neanche un seggio. Una brutta sconfitta che sperano di non ripetere quest’anno. È dura però. I pronostici infatti sono tutti dalla parte del candidato di centrosinistra. Non resta che attendere i risultati definitivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA