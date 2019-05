Forza Italia eletti, preferenze Elezioni Piemonte 2019/ Consiglieri regionali e seggi

Consiglieri eletti e candidati Forza Italia alle elezioni Regionali Piemonte 2019, l’elenco completo dei nomi in sostegno alla candidatura di Alberto Cirio a nuovo presidente. Un candidato azzurro per il Centrodestra, con Lega, Fratelli d’Italia e liste collegate che hanno accettato la scelta ricaduta sull’europarlamentare, un profilo che può consentire di spodestare la sinistra. Forza Italia ha eletto sei consiglieri alle elezioni Piemonte 2014, con il partito di Silvio Berlusconi fermo al 15,57%: Tre consiglieri a Torino (Daniela Ruffino, Claudia Porchietto, Gian Luca Vignale), uno ad Alessandria (Massimo Vittorio Berutti), uno ad Asti (Francesco Graglia) e uno a Novara (Diego Sozzani). Gli ultimi sondaggi disponibili danno FI attorno al 10,6 per cento, ma la visita di Silvio Berlusconi potrebbe cambiare la situazione. Gli azzurri in campagna elettorale hanno puntato forte sul tema Tav, “un’altrà velocità” lo slogan scelto da Cirio: «Più autonomia, più fondi europei, meno leggi e burocrazia. I punti cardini del progetto per dare al Piemonte un’altra velocità». Cirio ha evidenziato sulle infrastrutture: «Le infrastrutture sono determinanti per il futuro del Piemonte: Tav, Asti-Cuneo, Terzo Valico, Tunnel del Tenda e Pedemontana non sono opere che possono essere messe in discussione. Sosterremo il sistema regionale della logistica, ma serve anche un vero e proprio Piano Marshall per le strade ordinarie che oggi cadono letteralmente a pezzi».

CONSIGLIERI CANDIDATI FORZA ITALIA, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019: TORINO

Questo l’elenco completo dei consiglieri candidati Forza Italia alle Elezioni Piemonte 2019 per la Provincia di Torino: Tronzano Andrea, Bella Felicia detta Licia, Biletta Alessandra Hilda Francesca, Borla Diego, Carità Monica detta Carita, Gambetta Eugenio, Garcea Domenico, Grosso Valerio Camillo, Gullì Carlos, Mazzocco Ivana, Mollicone Sandra, Natale Rachele, Nolla Maurizio, Patria Piera Elena, Quarelli Gianluca, Ruzzola Paolo, Sammaruca Vincenza, Surra Gian Luigi, Tappero Emanuela. Poche conferme rispetto alle elezioni di cinque anni fa, con Silvio Berlusconi e i vertici locali azzurri che hanno puntato sul rinnovamento della classe dirigente per tentare il rilancio. Presenti anche in FI diverse personalità provenienti dalle amministrazioni, basti pensare a Diego Borla (Consigliere di Ivrea e vice presidente ANCI Piemonte) e Andrea Tronzano, che vanta una lunga esperienza a livello politico locale.

CONSIGLIERI CANDIDATI FORZA ITALIA, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019: LE ALTRE PROVINCE

Adesso passiamo ai restanti listini provinciali. Questo l’elenco completo dei consiglieri candidati Forza Italia alle Elezioni Piemonte 2019 per la Provincia di Alessandria: Rossi Luca Angelo, Baldi Gianfranco Lorenzo, Buzzilanghi Davide Mario Giorgio detto Calvo e Porta Maria Rosa Assunta. Ad Asti gli azzurri candidati sono Gabusi Marco e Varca Francesca, a Biella invece Florio Marta e Guabello Massimo, mentre a Cuneo sono stati scelti Graglia Francesco detto Franco, Canova Mario, Miretti Dario, Pulitanò Rocco e Rigaudo Elisa. Questo l’elenco dei forzisti a Novara: Beccaria Annalisa, Marcassa Massimo, Murante Gerardo detto Gerry. A Verbano Cusio Ossola la scelta è ricaduta su Oliva Marina, mentre a Vercelli FI ha puntato su Patrosso Maria Cristina e Riva Vercellotti Carlo.



