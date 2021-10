Forza Italia, eletti Torino 2021/ Risultati Comunali: nomi preferenze consiglieri

RISULTATI COMUNALI TORINO: LE PREFERENZE IN FORZA ITALIA

È tutto ancora in gioco per la coalizione di Centrodestra e dunque anche per Forza Italia: i risultati delle Elezioni Comunali a Torino vedranno un epilogo al ballottaggio tra Damilano (Cdx, 38,9%) e Lo Russo (Csx, 43,86%) che renderà chiaro il dato sui consiglieri eletti e le forze reali in campo nel prossimo Consiglio Comunale.

In attesa del voto del 17-18 ottobre prossimo, la situazione in casa Forza Italia in quanto a preferenze non potrà che essere determinata dalla reale proporzione in campo agli altri candidati consiglieri delle liste di Centrodestra con più voti (Torino Bellissima, FdI e Lega). Il 5,3% conquistato dal partito di Berlusconi a Torino potrebbe voler dire qualche consigliere eletto, ecco quelli con maggiori possibilità: capolista per preferenze è Andrea Tronzano con 1.217 preferenze conquistate, segue Domenico Garcea con 735 voti, Federica Scanderebech con 690, Giulia De Matteo 467, Raffaele Petrarulo 411, Salvatore Ippolito 380. Seguono i candidati Savino D’Amelio con 275 preferenze, Beatrice Rinaldo con 218 e Bartolomeo Olivero con 190, ma con ridotte possibilità di entrare nel novero di eletti. Qui la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati di Forza Italia alle Elezioni Comunali di Torino. (a cura di Niccolò Magnani)

CANDIDATI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI TORINO 2021

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Torino 2021, Forza Italia è in attesa di capire se riuscirà a superare il dato non esaltante registrato cinque anni fa. I forzisti sostengono con forza la candidatura del civico Paolo Damilano che, secondo gli ultimi sondaggi politici pre-blackout, parte con i favori del pronostico e dovrebbe giocarsi la poltrona di primo cittadino con il dem Stefano Lo Russo…

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri di Forza Italia a Torino: Tronzano Andrea, Scanderebech Federica, Petrarulo Raffaele, Battista detta Anna Anna, Garcea Domenico, Rinaudo Beatrice, Ippolito Salvatore, Del Pero Guglielmo, Tomeo Maurizio, D’Amelio detto Damelio Savino, Spina Sebastiano, Altieri Donato, Armillotta Monica, Balzano Arduino, Berthier Ferdinando Luigi Maria, Boccaccio Giorgio, Boselli detta Gautier Liliana Valentina Luisa, Cannalire Stefano, Carità Monica, Cavanna Pierangelo, Cirelli Franco, Coschera Fabrizio, De Matteo detta Dema Giulia, De Patta Elvira, Eweiss Fadl, Francone Franco, Gozzi detta Adriana Adriana, Hattab Zineb, Liboni Valerio, Marocco Maria Vittoria, Marocco Carena detto Carena Paolo Maria, Minore Carmine, Muci Loredana, Murgiano Walter, Olivero Bartolomeo, Pasqualini Bruno, Patria Piera Elena, Riccio Dino, Selvestrel Donatella, Valz Cristina.

ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA ELEZIONI TORINO 2016

Gli azzurri di Silvio Berlusconi, a sostegno con l’intero Centrodestra del candidato civico Paolo Damilano, nel 2016 ottennero il 4,65% senza riuscire a eleggere alcun consigliere regionale, se non il candidato primo cittadino Osvaldo Napoli, oggi delegato d’aula del gruppo alla Camera di Cambiamo, il partito guidato da Giovanni Toti e confluito in Coraggio Italia. Come dicevamo, l’obiettivo di Forza Italia è quello di entrare in Consiglio comunale con forze più massicce rispetto a cinque anni fa e ha deciso di puntare su volti molto noti della politica torinese. Non ci resta che scoprire i risultati delle urne…

